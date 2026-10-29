Allarme AI in Cina, scoppia la bolla e la Borsa crolla con un buco da miliardi: cosa c'è dietro la crisi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Cina è scattato l’allarme AI. Da maggio l’intero mercato azionario cinese ha perso in Borsa oltre 2.400 miliardi di dollari. Alla base del crollo ci sono diversi fattori, ma una delle peculiarità del caso cinese è il peso crescente che le aziende che si occupano di Intelligenza Artificiale hanno su tutto il mercato azionario. Ormai da diverso tempo gli analisti guardavano con preoccupazione agli investimenti in corso nel settore dell’AI, temendo lo scoppio di una bolla speculativa che, ora, sembra essere avvenuto.

Crollo del mercato azionario cinese: la situazione in Borsa

Dal mese di maggio, come riportato da Bloomberg, tutto il mercato azionario cinese ha perso più di 2.400 miliardi di dollari.

In meno di quattro mesi l’indice STAR50, che raccoglie i principali titoli tecnologici in Cina, ha perso circa il 40% del suo valore dal massimo di luglio: si tratta di circa 480 miliardi di dollari di valore di mercato. A subire le perdite più ingenti sono stati i titoli delle aziende che si occupano di intelligenza artificiale.

La bolla dell’AI è scoppiata in Cina

Da diverso tempo analisti e commentatori hanno concentrato le loro preoccupazioni sugli investimenti in corso nel settore dell’Intelligenza Artificiale, temendo lo scoppio di una bolla speculativa.

Negli ultimi giorni l’agenzia di stampa Reuters e il Financial Times si sono trovati d’accordo sul fatto che questa bolla in Cina sembra ormai essere scoppiata.

Cosa c’è dietro la crisi dell’AI in Cina

Alla base del crollo del mercato azionario in Cina ci sono diversi fattori: i principali sono le valutazioni troppo alte raggiunte dalle aziende, l’assenza di modelli di business solidi e il rischio che gli Usa o altri paesi occidentali possano vietare o limitare l’utilizzo di apparecchiature cinesi nei data center per motivi di sicurezza.

Oggi, in base alle stime di Goldman Sachs, le società che si occupano di AI rappresentano in tutto il 42% del valore complessivo delle società quotate.

Leo Wang, partner della società di private equity di Pechino Qianchuang Capital, ha affermato all’agenzia Reuters che la scelta di dare un peso eccessivo alle aziende tecnologiche negli indici principali ha causato una “bolla grave in alcuni settori”, oltre a togliere capitali ad altri.

Secondo il Financial Times, inoltre, la strategia scelta dalle aziende del settore AI cinese di puntare su modelli aperti, offerti agli utenti gratuitamente o a prezzi molto bassi, ha creato una corsa al ribasso che ha reso difficile trovare un modello di business sostenibile e che ha messo in allarme gli investitori.