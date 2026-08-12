Allarme amianto dopo l'incendio sulla Laurentina, scatta l'allerta per la riapertura delle scuole a settembre

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Scatta l’allarme amianto a Roma dopo l’incendio sulla Laurentina scoppiato nello scorso mese di luglio. Il rogo non è ancora del tutto domato e, soprattutto, ha sollevato la questione delle sostanze pericolose presenti nel sito. È corsa contro il tempo in vista della riapertura delle scuole a settembre che potrebbe slittare se la situazione in questa zona non dovesse essere messa al sicuro.

Allarme amianto a Roma

Sono passate quasi due settimane dall’incendio divampato tra il 26 e il 27 luglio lungo via Laurentina, nel Municipio IX di Roma, ma la situazione resta critica. Il rogo non è ancora del tutto domato e ha colpito anche aree con materiali e rifiuti abbandonati. Tra questi ci sarebbero anche sostanze pericolose che preoccupano gli esperti.

La presenza di amianto in questa zona, infatti, ha fatto alzare la soglia di attenzione tanto che le associazioni specializzate hanno chiesto che questa vicenda venga presa con grande serietà in quanto potrebbe nuocere agli abitanti del posto. E rischia di slittare anche l’inizio della stagione scolastica per gli istituti vicini a causa del tema della sicurezza.

Le conseguenze dell’incendio sulla Laurentina

Secondo lo Sportello Amianto Nazionale, nel sito sarebbe presente amianto friabile, tornato in superficie dal sottosuolo con l’incendio e le successive operazioni di scavo. Si tratta di un elemento particolarmente delicato in quanto può liberare fibre nell’ambiente quando viene danneggiato, frantumato o sottoposto a condizioni che ne favoriscano la dispersione.

Un analogo allarme a non sottovalutare il rischio amianto è stato inviato dagli esperti dell’Ona, Osservatorio Nazionale Amianto, che hanno segnalato come sia necessario mettere in sicurezza l’area dal punto di vista della sicurezza ambientale e sanitaria e di farlo al più presto per far fronte alla crescente preoccupazione degli abitanti del Municipio IX e in vista della riapertura delle scuole.

Parlando all’Adnkronos Ezio Bonanni, presidente dell’Ona, ha detto: “Il rischio dell’amianto è quello più lesivo, perché anche dosi molto basse possono generare anche il mesotelioma. È importante che si tengano le finestre chiuse e che le autorità al più presto circoscrivano bene le fonti di rischio e magari si avvii con urgenza il disinquinamento, almeno la rimozione dei residui, perché sicuramente, se ci fosse amianto, come sembra esserci, non è stato del tutto sbriciolato o disintegrato e quindi a quel punto, va immediatamente rimosso per evitare che le microfibre si spargano ancora di più nell’ambiente e mettano in pericolo la salute delle persone che abitano nei dintorni. Bonificare, togliere l’amianto, vuol dire salvare migliaia di vite umane”.

Cosa succede in vista della riapertura delle scuole

L’allarme amianto, scoppiato dopo i recenti incendi, ora è per l’ormai prossima riapertura delle scuole. A questo proposito, la presidente del IX Municipio di Roma, Titti di Salvo, ha invitato i responsabili dei plessi scolastici a provvedere alla pulizia straordinaria degli istituti scolastici.

“Abbiamo chiesto a tutti i plessi di Vallerano, Papillo, Fonte Laurentina e Trigoria, così come abbiamo fatto per le strade, di fare una pulizia straordinaria, precauzionale. Non perché pensiamo sicuramente che lì ci sia un problema, ma perché precauzionalmente pensiamo sia giusto farlo. Non bisogna né sottovalutare il problema né allo stesso tempo creare un allarme sociale”, ha ammonito di Salvo.

Il pensiero dunque va alle scuole e al personale scolastico, oltre agli insegnanti, che rientreranno al lavoro già dagli ultimi giorni di agosto in vista delle varie aperture previste a scaglioni nel mese di settembre con le lezioni dell’anno scolastico 2026/2027 che inizieranno il 14 settembre.