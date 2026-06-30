Falso allarme bomba a Genova in via Ceccardi davanti alla Sanpaolo Invest, la valigetta sospetta era vuota
Una persona avrebbe segnalato al 112 una valigetta nera sospetta davanti all'ingresso
Falso allarme bomba a Genova, davanti alla Sanpaolo Invest in via Ceccardi. Martedì 30 giugno, intorno all’ora di pranzo, un dipendente aveva chiamato il 112 dopo aver notato una valigetta nera in metallo, sospetta, proprio davanti alla banca.
Sul posto i vigili del fuoco e gli artificieri, coi primi che hanno evacuato l’area e gli altri che invece hanno fatto brillare la valigetta, poi rivelatasi vuota secondo quanto riferito da Primocanale.
Subito dopo, via Ceccardi è stata riaperta, sancendo la fine dell’allarme.
Allarme bomba a Genova, trovata una valigetta sospetta davanti alla sede di Sanpaolo Invest