Allarme bomba a scuola, malore per una studentessa a Paternò: consigli degli esperti per affrontare il panico

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L’allarme bomba che si sta propagando nelle scuole sta causando panico anche a livello fisico agli studenti. In una scuola media a Paternò una studentessa ha accusato un malore. Gli esperti stanno informando insegnanti e genitori su cosa fare per gestire i momenti di stress ed evitare attacchi di panico.

Il malore della studentessa dopo l’allarme bomba

L’allarme bomba nelle scuole è continuato anche il 12 novembre e, secondo quanto è emerso, a Paternò ha provocato una situazione di panico nella quale una studentessa ha accusato un malore.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, la giovane fortunatamente sta bene. La vicenda è avvenuta nella scuola media Virgilio, nel Catanese. Inizialmente gli studenti sono stati fatti evacuare, ma dopo l’ordinanza del comandante dei Carabinieri locale sono stati fatti rientrare nelle classi.

ANSA

Sugli allarmi bomba nelle scuole, intanto, la Commissione europea ha espresso “piena solidarietà agli Stati membri colpiti, tra cui l’Italia, nonché ai cittadini, agli studenti e agli insegnanti che hanno subito le conseguenze delle minacce”.

I consigli degli esperti per i bambini

A UnoMattina è intervenuto lo psicoterapeuta Giuseppe Lavenia che ha spiegato come questi allarmi bomba abbiano creato tensione nei figli, ma anche nei genitori e negli insegnanti. L’esperto ha ricordato che “i bambini vanno sicuramente tranquillizzati“, ma il consiglio è di non negare “quello che è accaduto”, ma raccontarlo ai più piccoli “cercando di far capire che ci sono gli adulti che stanno pensando a loro”.

Un altro suggerimento è di non sottovalutare le loro paure “dicendo appunto no non è successo nulla”, perché” loro hanno sperimentato magari quell’emozione, quella paura, quella quell’ansia e quindi gli va va confermata quell’ansia lì”.

La prima cosa da fare è comunque ridare ai ragazzi “la fiducia sia nella scuola sia in noi adulti che possiamo appunto tutelarli e proteggerli“. Lavenia ha però chiarito che il fatto che i genitori siano arrivati a scuola, per alcuni bimbi può essere stato rassicurante, per altri preoccupante perché i più piccoli non riescono a capire bene cosa sia un allarme bomba e possono avere reazioni diverse.

Gli effetti dell’allarme bomba e i consigli per genitori e insegnanti

A Il Giornale, Valentina Di Mattei, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, ha spiegato che la scuola è un luogo considerato sicuro, al di fuori della famiglia. Associato a una minaccia, nei bambini e ragazzi viene meno la sensazione di protezione e prevedibilità. Per questo motivo, è fondamentale la capacità di reazione degli adulti, genitori e insegnanti.

L’esperta ha suggerito di cercare di ricostruire la ruotine quotidiana e, se i bimbi hanno difficoltà a dormire o richiedono la vicinanza dei genitori, è fondamentale offrire loro uno spazio di ascolto, senza sollecitarli troppo.

Se gli adolescenti invece non vogliono andare a scuola, questo atteggiamento può essere un modo di manifestare paura. In questo caso non vanno assecondati perché si rafforzerebbero i loro timori, piuttosto andrebbero aiutati a distinguere tra percezione del pericolo e rischio effettivo.