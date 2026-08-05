Allarme bomba al centro commerciale Scalo di Milano, evacuato e chiuso l'outlet: la mail anonima

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Allarme bomba al centro commerciale Scalo Milano di Locate Triulzi: evacuazione e chiusura dopo una mail anonima con minacce di ordigni, inviata anche ai centri Fiordaliso e Le Cupole. evacuati a loro volta. Sul posto carabinieri e artificieri, che non hanno però ritrovato bombe. Il gruppo a capo dell’outlet ha annunciato lo stop precauzionale delle attività, in attesa di comunicazioni sulla riapertura tramite i canali ufficiali.

La mail anonima sull’allarme bomba

Pomeriggio di apprensione quello di mercoledì 5 agosto a Scalo Milano, il grande outlet a cielo aperto nel comune di Locate Triulzi, alle porte del capoluogo lombardo.

Intorno alle 16 è scattato un allarme bomba che ha portato all’evacuazione immediata dell’intera struttura commerciale, con l’intervento dei carabinieri sul posto.

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Secondo quanto ricostruito l’allerta sarebbe partita dopo l’arrivo di una e-mail anonima, dai toni confusi, in cui il mittente sosteneva di aver piazzato degli ordigni esplosivi all’interno dell’edificio di via Milano 5, sede dell’outlet.

Lo stesso messaggio minatorio risulta essere stato inviato anche ad altri centri commerciali dell’area a sud di Milano, tra cui il Fiordaliso di Rozzano e Le Cupole di San Giuliano Milanese, entrambi evacuati a loro volta a distanza di poco tempo.

L’intervento allo Scalo Milano Outlet

In seguito all’allarme, militari e artificieri hanno passato al setaccio le strutture. Il sindaco di Locate Triulzi, Davide Serranò, ha seguito personalmente le operazioni a Scalo Milano, invitando i presenti alla calma.

Dai controlli effettuati non risultano ordigni rinvenuti né persone armate all’interno delle tre strutture coinvolte, e al momento non si registrano feriti o danni. Le indagini per risalire al mittente della mail sono ancora in corso.

Molti dipendenti erano rimasti nei pressi dell’ingresso sperando di poter rientrare a lavoro, con il gran caldo che aveva spinto diversi lavoratori a cercare riparo all’ombra degli alberi. Con il passare dei minuti, però, la direzione ha optato per la chiusura totale della cittadella dello shopping.

La nota ufficiale del gruppo

Attraverso un comunicato pubblicato sulla home page del sito, la società ha spiegato la decisione. “Per motivi di sicurezza e a titolo precauzionale” si legge nella nota “abbiamo deciso di chiudere temporaneamente Scalo Milano Outlet & More”.

“La sicurezza dei nostri ospiti, dei partner commerciali e dei dipendenti è, come sempre, la nostra massima priorità. Vi ringraziamo per la comprensione e la pazienza mentre collaboriamo strettamente con le autorità competenti”.