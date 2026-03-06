Allarme bomba al Tribunale di Milano dopo la telefonata in Questura, edificio evacuato: i dettagli della voce
Al Tribunale di Milano è scattato un allarme bomba dopo una telefonata in Questura, l'edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza: la situazione
Al Tribunale di Milano è scattato un allarme bomba dopo che in Questura è arrivata una telefonata che preannunciava la presenza di un ordigno all’interno della struttura. L’edificio è stato evacuato. In base alle prime informazioni, chi ha telefonato avrebbe avuto un accento straniero.
La telefonata e l’allarme bomba al Tribunale di Milano
Stando a quanto riferito dall’agenzia ANSA, nella mattinata di venerdì 6 marzo in Questura è arrivata una telefonata in cui una voce, pare con accento straniero, ha detto in sostanza: “C’è una bomba in Tribunale“.
I vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno immediatamente attivato il piano di emergenza.
Il Palazzo di Giustizia a Milano.
Polizia e Vigili del Fuoco al Tribunale di Milano per l’allarme bomba
Al Tribunale di Milano sono arrivati Polizia e Vigili del Fuoco, con diversi mezzi, per attivare le verifiche previste nei casi di allarme bomba.
L’edificio è stato evacuato: le attività, udienze comprese, sono state interrotte e centinaia di persone hanno lasciato il Palazzo di Giustizia.
Alcune vie limitrofe sono state chiuse con dei nastri e le persone sono state invitate ad allontanarsi in attesa di tutte le verifiche delle forze dell’ordine.
La situazione al Tribunale di Milano dopo l’allarme bomba
Stando a quanto riportato da Milano Today, al momento non sarebbe stato trovato alcun ordigno. Nessuna persona risulta ferita.
Le operazioni di evacuazione sono terminate alle 10,30.
Le telefonate che hanno fatto scattare l’allarme sono state quattro. Allo stato attuale, non sono arrivate rivendicazioni.
Allarme bomba in Italia: i precedenti nei giorni scorsi
Nella giornata di martedì 3 marzo, in centro a Roma sono scattati quattro allarmi bomba, fortunatamente tutti rientrati senza conseguenze.
Uno di questi si era verificato a largo Chigi, a pochi metri dalla sede del Governo, per una valigia abbandonata (al cui interno sono stati poi ritrovati solo vestiti).
Un episodio simile è avvenuto all’Altare della Patria.
Allarme bomba scattato e rientrato anche in via della Scrofa, dove si trovano la sede di Fratelli d’Italia e de Il Secolo d’Italia.
Infine, il quarto e ultimo (falso) allarme bomba era scattato a Palazzo Grazioli, ex residenza romana di Silvio Berlusconi, dove attualmente c’è anche la sede della stampa Estera.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.