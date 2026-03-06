Allarme bomba al Tribunale di Milano dopo la telefonata in Questura, edificio evacuato: i dettagli della voce

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Al Tribunale di Milano è scattato un allarme bomba dopo che in Questura è arrivata una telefonata che preannunciava la presenza di un ordigno all’interno della struttura. L’edificio è stato evacuato. In base alle prime informazioni, chi ha telefonato avrebbe avuto un accento straniero.

La telefonata e l’allarme bomba al Tribunale di Milano

Stando a quanto riferito dall’agenzia ANSA, nella mattinata di venerdì 6 marzo in Questura è arrivata una telefonata in cui una voce, pare con accento straniero, ha detto in sostanza: “C’è una bomba in Tribunale“.

I vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno immediatamente attivato il piano di emergenza.

Il Palazzo di Giustizia a Milano.

Polizia e Vigili del Fuoco al Tribunale di Milano per l’allarme bomba

Al Tribunale di Milano sono arrivati Polizia e Vigili del Fuoco, con diversi mezzi, per attivare le verifiche previste nei casi di allarme bomba.

L’edificio è stato evacuato: le attività, udienze comprese, sono state interrotte e centinaia di persone hanno lasciato il Palazzo di Giustizia.

Alcune vie limitrofe sono state chiuse con dei nastri e le persone sono state invitate ad allontanarsi in attesa di tutte le verifiche delle forze dell’ordine.

La situazione al Tribunale di Milano dopo l’allarme bomba

Stando a quanto riportato da Milano Today, al momento non sarebbe stato trovato alcun ordigno. Nessuna persona risulta ferita.

Le operazioni di evacuazione sono terminate alle 10,30.

Le telefonate che hanno fatto scattare l’allarme sono state quattro. Allo stato attuale, non sono arrivate rivendicazioni.

Allarme bomba in Italia: i precedenti nei giorni scorsi

Nella giornata di martedì 3 marzo, in centro a Roma sono scattati quattro allarmi bomba, fortunatamente tutti rientrati senza conseguenze.

Uno di questi si era verificato a largo Chigi, a pochi metri dalla sede del Governo, per una valigia abbandonata (al cui interno sono stati poi ritrovati solo vestiti).

Un episodio simile è avvenuto all’Altare della Patria.

Allarme bomba scattato e rientrato anche in via della Scrofa, dove si trovano la sede di Fratelli d’Italia e de Il Secolo d’Italia.

Infine, il quarto e ultimo (falso) allarme bomba era scattato a Palazzo Grazioli, ex residenza romana di Silvio Berlusconi, dove attualmente c’è anche la sede della stampa Estera.

