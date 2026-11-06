Allarme bomba in Irlanda via mail, evacuate redazioni di giornali e tv a Dublino: "Esplosione entro 45 minuti"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mattina di paura in Irlanda, dove una serie di minacce bomba arrivate via mail ha costretto diverse redazioni giornalistiche e televisive di Dublino a evacuare gli edifici. Le forze dell’ordine hanno avviato controlli nelle sedi delle emittenti, mentre alcune trasmissioni sono state interrotte. Si indaga sull’origine dei messaggi.

Evacuate le redazioni di RTÉ, Irish Independent e Newstalk

L’allarme bomba in Irlanda è scattato nella mattinata di venerdì 6 novembre 2026, quando numerose redazioni giornalistiche hanno ricevuto una mail contenente una minaccia di esplosione. Tra le realtà coinvolte figurano l’emittente pubblica RTÉ, il quotidiano Irish Independent e le stazioni radiofoniche Newstalk e Today FM.

Secondo quanto riportato da Reuters, il messaggio arrivato a RTÉ poco prima delle 9 annunciava che un ordigno sarebbe esploso entro 45 minuti. La minaccia ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza. Nel quartiere di Donnybrook, a Dublino, il personale di RTÉ è stato fatto uscire dal campus di Montrose, dove si trovano gli studi televisivi e radiofonici dell’emittente nazionale.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti della Garda, la polizia irlandese, compresi i membri dell’unità di risposta armata, incaricati di verificare l’eventuale presenza di esplosivi.

L’evacuazione ha interessato anche la sede dell’Irish Independent nel centro della capitale e Marconi House, l’edificio che ospita Newstalk, Today FM e altre emittenti radiofoniche. Le minacce sarebbero state indirizzate anche a numerose organizzazioni mediatiche nel Regno Unito e in altri Paesi europei.

La polizia indaga sulle mail con le minacce bomba

La polizia irlandese ha confermato di essere a conoscenza delle minacce rivolte alle organizzazioni mediatiche in Irlanda e in Europa, annunciando l’apertura di un’indagine per identificarne i responsabili.

Il primo ministro irlandese Micheál Martin ha definito preoccupante quanto accaduto, sottolineando la necessità di prendere sul serio le segnalazioni. Ha inoltre osservato come azioni di questo tipo possano provocare paura e destabilizzare le normali attività della società, anche senza il ritrovamento di ordigni.

Il collegamento con gli allarmi bomba sugli aerei in Europa

L’episodio si inserisce in una settimana caratterizzata da numerosi falsi allarmi bomba sui voli di linea europei. Soltanto giovedì 5 novembre almeno 27 aerei sono stati interessati da segnalazioni di possibili ordigni, con dirottamenti, controlli straordinari e ritardi.

Tra i casi più rilevanti figura quello di un volo Aer Lingus partito da Dublino e diretto a Roma, costretto ad atterrare nella base militare francese di Évreux dopo essere stato scortato da aerei da combattimento. Le verifiche non hanno individuato esplosivi. Gli ultimi allarmi bomba sono quelli di venerdì 6 novembre, su un volo Ryanair da Roma a Lisbona e su un WizzAir Praga-Roma.

Secondo quanto riferito dalla stampa irlandese, il messaggio inviato a RTÉ avrebbe rivendicato un collegamento con gli autori delle precedenti minacce agli aerei. Non è però stato accertato che gli episodi siano effettivamente riconducibili agli stessi responsabili, né che facciano parte di un’operazione coordinata.

A rendere particolarmente delicata la situazione è anche l’appuntamento internazionale previsto per il 12 novembre a Dublino, quando la capitale ospiterà il vertice della Comunità politica europea, con la partecipazione di decine di capi di Stato e di governo.

La ministra della Difesa Helen McEntee aveva già espresso forte preoccupazione per la successione di minacce, assicurando la collaborazione tra le autorità irlandesi e gli organismi europei per individuare gli autori. Le indagini dovranno chiarire se si tratti di episodi isolati o di una campagna organizzata per creare disagi e allarme pubblico.