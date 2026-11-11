Allarme bomba in oltre 6000 scuole via mail, cosa sappiamo su "Mikhail Andropov del Vilayat del Misoginistan"

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È certamente un nome fittizio, quello del sedicente Mikhail Andropov che si presenta come membro del Vilayat del Misoginistan, anonimo firmatario dell’allarme bomba giunto – mentre scriviamo – alla casella di posta di 6 mila scuole italiane. Il cognome, ad esempio, sembra riprendere quello di Yuri Andropov, storico segretario del Partito Comunista dal 1982 al 1984. Non è tutto: l’oggetto delle e-mail può essere un riferimento alla letteratura, e anche in questo dettaglio lo sguardo è rivolto alla Russia. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Chi è Mikhail Andropov, “Vilayat del Misoginistan”

Come ricostruisce Adnkronos, il nome del sedicente autore dell’allarme bomba ricevuto da almeno 6000 scuole italiane – lo riferisce il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – richiama il cognome di Yuri Andropov, che dal 1982 al 1984 fu segretario del Partito Comunista.

C’è un altro elemento: l’oggetto della nota ricevuta dagli istituti è “Messaggio all’Occidente”, che suona simile al titolo del libro Andropov, new challenge to the West, ovvero: “Andropov, nuova sfida all’Occidente”, scritto e pubblicato nel 1983 da Arnold Beichman e Mikhail S. Bernstam. Il cognome “Andropov” c’è, ed è un riferimento all’allora segretario, il nome “Mikhail” pure, ed è il nome di uno degli autori.

ANSA

Ancora, Adnkronos scrive che per il momento non ci sono certezze di una provenienza russa di questi messaggi, ma un’ipotesi condivisa è quella di una volontà di indirizzare i sospetti proprio verso la Russia.

Gli allarmi diramati in Europa la settimana scorsa, del resto, erano stati associati agli hacker filorussi NoName057(16), Male State (Stato Maschile) e BlacyBite, anche se il fondatore del gruppo dei Combattenti dello Stato Maschile aveva negato ogni coinvolgimento, sostenendo che gli autori si stessero mascherando falsamente dietro il nome della sua organizzazione.

La diffusione del nome Mikhail e del cognome Andropov in Russia

Se consultiamo il sito Forebears, che è un database di nomi e cognomi del mondo, scopriamo che il nome “Mikhail”, almeno fino al 2014, era diffuso tra 1.691.605 persone, con una frequenza (ratio) di 1 su 85. Diversamente, il cognome “Andropov” apparteneva a 3212 persone. Numeri decisamente bassi, rispetto all’attuale popolazione russa che si aggira intorno ai 146 milioni di abitanti. Non corrisponde, dunque, a un comune “Mario Rossi” italiano.

La bassa soglia di diffusione di questo nome e di quel cognome, dunque, non spiega la scelta degli autori dell’allarme bomba. Il “Vilayat” che troviamo nella firma, invece, suona come una parodia russa del vilayet, vecchia provincia dell’impero ottomano. Repubblica fa notare la somiglianza con il Vilayat al-Qawqaz, diramazione regionale dell’Isis fondata nel 2015 nel Caucaso settentrionale. Il nome “Misoginistan”, invece, non ha bisogno di interpretazioni.

L’allarme bomba dell’11 novembre

Allo stato attuale, come anticipato, l’allarme ha raggiunto 6000 scuole. Come riporta il Corriere della Sera, il messaggio è arrivato a 6300 su 7476 scuole statali, risparmiando le scuole paritarie e i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti).

Tutte le segreterie hanno ricevuto lo stesso messaggio in cui il sedicente Andropov parla di “un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza” piazzato “all’interno di un sacchetto di plastica” per porre in atto “un genocidio contro gli italiani”. “Il governo segue con grande attenzione”, ha dichiarato Giorgia Meloni.