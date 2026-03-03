Allarme bomba in via della Scrofa a Roma nel palazzo sede di FdI e del Secolo d'Italia, edificio evacuato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un allarme bomba è scattato oggi in via della Scrofa a Roma, dove si trova la sede di FdI. Sul posto è intervenuta la polizia e, secondo quanto si apprende, il palazzo è stato evacuato. La segnalazione è giunta nel primo pomeriggio e sono intervenuti immediatamente gli artificieri. Nel giro di pochi minuti è stato accertato che si trattava di un falso allarme. Nel palazzo si trova anche la redazione del quotidiano il Secolo d’Italia.

Allarme bomba rientrato in via della Scrofa

Il sopralluogo di polizia e artificieri ha appurato che all’interno dell’edificio non c’erano ordigni. L’allarme bomba, scattato poco prima delle 17 di martedì 3 marzo in via della Scrofa, è quindi rientrato.

In via precauzionale il palazzo, che ospita la sede di Fratelli d’Italie e la redazione del Secolo d’Italia, era stata evacuato.

Altri due interventi degli artificieri a Roma in giornata

Oggi gli artificieri sono intervenuti altre volte a Roma, per due trolley abbandonati: uno in Piazza Venezia e un altro nei pressi di Largo Chigi.

Quest’ultimo era stato lasciato davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo dove si trovano alcuni uffici della Presidenza del Consiglio. L’intervento degli artificieri, durato una ventina di minuti, ha permesso di escludere ogni pericolo relativamente al contenuto della valigia.

Dopo il sopralluogo, la circolazione è stata parzialmente riaperta, e il bagaglio è stato messo a bordo di una volante della Polizia.

Secondo allarme bomba in piazza Venezia

Il primo allarme era scattato per un trolley abbandonato nei pressi dell’Altare della Patria, in Piazza Venezia. Dopo la segnalazione degli agenti della polizia di Roma Capitale, sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia che hanno effettuato le verifiche sul bagaglio.

I controlli hanno dato esito negativo e l’allarme è rientrato. Piazza Venezia è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni. Qualche ora dopo gli artificieri si sono spostati in via della Scrofa, dove il palazzo che ospita la sede di Fratelli d’Italia è stato evacuato.

In questi giorni il livello di attenzione per il rischio attentati, legato a quanto sta succedendo in Medio Oriente e in Iran, è altissimo soprattutto a Roma, dove ovviamente si trovano le sedi istituzionali e le ambasciate più a rischio.