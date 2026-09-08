Allarme bomba negli stabilimenti Brembo, evacuate tutte le sedi dopo la segnalazione di "una minaccia"

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Una comunicazione anonima giunta in questura ha fatto scattare l’allarme bomba nelle sedi del gruppo Brembo dell’area di Bergamo. Per motivi di sicurezza, il personale presente negli stabilimenti di Curno e del Kilometro Rosso è stato evacuato in modo ordinato. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, unità cinofile e artificieri per effettuare tutti i controlli necessari e verificare l’effettiva presenza di eventuali ordigni.

Brembo, sedi evacuate per allarme bomba

L’allarme è scattato nel pomeriggio di martedì 8 settembre, intorno alle 15:45. Gli stabilimenti bergamaschi di Brembo sono stati interessati da un’operazione di sicurezza straordinaria, dopo che agli uffici della questura è pervenuta una comunicazione preoccupante via posta elettronica.

La lettera, priva di firma, paventava la possibile presenza di una bomba all’interno delle strutture del gruppo. Le tre sedi produttive coinvolte sono quelle di Stezzano (Kilometro Rosso), Curno e Mapello.

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Complessivamente, le strutture contano circa tremila lavoratori. In tutti e tre gli stabilimenti, l’intero personale è stato evacuato intorno alle 17, dando avvio alle procedure previste in questi casi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto si sono mobilitati sia la Polizia di Stato sia i Carabinieri di Bergamo, impegnati a stabilire l’attendibilità della segnalazione ricevuta.

Contestualmente sono stati fatti intervenire gli specialisti artificieri insieme alle unità cinofile addestrate all’individuazione di materiale esplosivo, chiamati a perlustrare gli ambienti prima che possa essere dato il via libera al rientro dei lavoratori.

La nota dell’azienda

Alle 19, con le verifiche ancora in corso, non sono stati resi noti elementi che confermino la fondatezza della minaccia. Nel frattempo, l’azienda ha confermato l’accaduto e ricostruito la tempistica degli eventi.

“A seguito della segnalazione ricevuta dalle autorità competenti, Brembo ha immediatamente attivato tutte le procedure di sicurezza previste” si legge nella nota.

“In via precauzionale, il personale presente nei siti interessati ha lasciato ordinatamente gli stabilimenti, nel pieno rispetto delle procedure e in condizioni di sicurezza. Brembo sta collaborando con le autorità, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari. La sicurezza delle nostre persone rimane la nostra assoluta priorità”.

Notizia in aggiornamento