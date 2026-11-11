Allarme bomba nelle scuola d'Italia, lo sfogo di Giorgia Meloni dopo la tensione: "Conoscerete chi c'è dietro"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giorgia Meloni promette di scoprire al più presto i responsabili dell’allarme bomba scattato nelle scuole di tutta Italia. La presidente del Consiglio lo ha annunciato con un video al termine del vertice di Palazzo Chigi sulle mail che hanno diffuso il terrore tra studenti e docenti di migliaia di istituti da Nord a Sud, costretti all’evacuazione. La premier ha assicurato che non esiste ad oggi “un pericolo concreto”, ma ha aggiunto di non poter escludere che l’emergenza possa ripetersi.

Le parole di Giorgia Meloni

Con un video sui social Giorgia Meloni ha fatto il punto sull’incontro a Palazzo Chigi con i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

“Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante, non è stato trovato nulla in nessuna scuola – ha detto rivolgendosi ai cittadini – So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto”.

ANSA

Il punto sull’allarme bomba nelle scuole

Ringraziando la prontezza con il quale il personale scolastico dei numerosi istituti interessati ha gestito l’evacuazione, oltre all’attività di controllo delle forze dell’ordine, la premier ha tenuto a ricordare che l’allarme bomba rientra tra gli attacchi lanciati da gruppi di hacker in tutta Europa.

Un’ondata di cyberterrorismo che negli ultimi giorni ha portato all’atterraggio d’emergenza di numerosi voli e l’evacuazione anche di redazioni giornalistiche, senza che sia stato trovato nessun ordigno.

Anche nel caso delle mail inviata alle migliaia di scuole italiane nella giornata di mercoledì 11 novembre, con riferimento a un “potente ordigno esplosivo con innesco a distanza” nei pressi di ciascuno edificio, la minaccia non ha trovato nessun riscontro.

“Ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto” ha assicurato Giorgia Meloni nel videomessaggio, spiegando che “questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos”.

L’incontro con le opposizioni

La presidente del Consiglio ha aggiunto che sulle minacce sono in corso le indagini delle magistrature ed europee, spiegando di non sbilanciarsi su ipotesi relative ai possibili autori, ma che “quando ci saranno certezze le conoscerete“.

La premier ha però poi precisato che “è possibile che messaggi come questi arrivino ancora“.

“Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti – ha detto infine – Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”.

Riguardo all’emergenza è in programma per la mattina di giovedì 12 novembre un’altra riunione a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e i leader dei partiti di opposizione, da Conte a Schlein, da Fratoianni a Vannacci, “per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi” alla presenza anche dei vertici dei servizi segreti.