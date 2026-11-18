Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Polizia Postale ha identificato negli Usa l’utilizzatore dello pseudonimo Mikhail Andropov, la firma apposta sulle mail di allarme bomba inviate a migliaia di scuole italiane. L’uomo, rintracciato a Phoenix in Arizona dopo aver denunciato lui stesso il furto d’identità digitale, è stato ascoltato dall’FBI che ha smentito qualsiasi suo coinvolgimento nelle minacce.

Allarme bomba nelle scuole, la firma Mikhail Andropov

Le indagini sugli episodi di allarme bomba che nelle giornate dell’11, 12 e 16 novembre hanno colpito oltre diecimila istituti scolastici italiani, portando all’evacuazione di più di trecento scuole, segnano una prima svolta investigativa.

Come riportato da AdnKronos, il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha infatti individuato negli Usa la persona che utilizza abitualmente in rete lo pseudonimo Mikhail Andropov, la stessa firma con cui erano state sottoscritte quasi tutte le mail minatorie.

Nei messaggi ricevuti dalle segreterie scolastiche, contenenti minacce di attentati tramite ordigni lasciati in sacchetti di plastica, l’autore si presentava come leader del cosiddetto “Vilayat del Misoginistan”, una formula che mescola il cognome dell’ex capo del Kgb sovietico, un termine della nomenclatura jihadista e un riferimento alla sottocultura misogina russa dello “Stato Maschile”.

L’identificazione negli Usa e l’interrogatorio dell’FBI

A indirizzare gli investigatori verso gli Stati Uniti è stata una comunicazione Pec acquisita dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, sotto il coordinamento della Procura partenopea, e inviata anche all’Ambasciata italiana a Washington.

Nel messaggio un cittadino residente in America, presentatosi con le iniziali G. B., denunciava l’uso improprio della propria identità digitale spiegando di adottare online il nickname Mikhail Andropov per motivi di sicurezza personale e di essere stato contattato sui social network da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce alle scuole.

Attivati i canali del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, gli agenti hanno localizzato l’uomo a Phoenix, in Arizona, dove è stato sentito dall’FBI che ha confermato la sua totale estraneità all’invio massivo delle email.

Il prosieguo delle indagini sui veri autori delle minacce

Nonostante il chiarimento sulla posizione del cittadino residente in Arizona, l’attività investigativa della Polizia Postale prosegue sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria competente per risalire ai reali responsabili della campagna di procurato allarme.

Gli accertamenti tecnici puntano a ricostruire l’esatta origine informatica delle comunicazioni inviate agli istituti di tutta la penisola e a verificare eventuali collegamenti tra le diverse ondate di messaggi che hanno paralizzato le lezioni in centinaia di istituti.

Anche in questa fase gli inquirenti continuano ad avvalersi della cooperazione internazionale di Polizia per tracciare i canali utilizzati da chi si è appropriato dello pseudonimo per diffondere le minacce.