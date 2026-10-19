Allarme bomba sul volo Austrian Airlines da Tel Aviv a Vienna, un caccia scorta l'aereo a Sofia in Bulgaria

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un volo della Austrian Airlines partito da Tel Aviv e diretto a Vienna è stato dirottato in Bulgaria per un allarme bomba. Al confine con la Romania, l’equipaggio ha segnalato la minaccia di un ordigno e il volo è stato fatto atterrare in sicurezza a Sofia. A scortare il velivolo è stato un caccia dell’aeronautica militare. Il volo è atterrato in sicurezza. Non ci sono conferme della presenza di una bomba a bordo.

Allarme bomba su un volo della Austrian Airlines

L’Airbus A320, partito da Tel Aviv e diretto a Vienna, è stato dirottato su Sofia, la capitale della Bulgaria. Nella serata di domenica, intorno alle 21:42, è atterrato in sicurezza.

A lanciare l’allarme per l’ordigno è stato l’equipaggio. Come riportato dal Ministero dei Trasporti bulgaro, l’equipaggio avrebbe riconosciuto un segnale di minaccia di bomba mentre l’aereo era al confine con la Romania.

Ha quindi deciso di effettuare un atterraggio straordinario a Sofia.

Cosa è accaduto al volo OS82

Secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware, il volo Austrian Airlines 82 è partito dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv domenica alle 18:46 ora locale ed è atterrato circa tre ore dopo all’aeroporto Vasil Levski di Sofia alle 21:43.

L’aereo trasportava sei membri dell’equipaggio e 51 passeggeri. Il ministero bulgaro ha fatto sapere che sono stati tutti sbarcati e spostati su un altro volo.

Ora si indaga. È già stata effettuata una perquisizione a bordo dell’aereo. È stata istituita una squadra di intervento per la gestione della crisi e le autorità competenti hanno avviato un’indagine sull’incidente. Dell’ordigno non c’è tratta, quindi gli agenti si muovono per capire come mai sia partito l’allarme.

Un altro episodio

Dopo il caso del volo Dubai-Tel Aviv, c’è attenzione sui voli in partenza o arrivo per Tel Aviv. Ma non è l’unico episodio recente che ha spaventato.

Poche ore prima del dirottamento verso Sofia, un jet privato in volo sulla Nigeria ha fatto un atterraggio d’emergenza nello stesso scalo da dove era partito.

Il motivo è che poco dopo il decollo l’aereo ha perso il portellone di ingresso. Nessuno è rimasto ferito.