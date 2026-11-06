Allarme bomba sugli aerei e attacchi hacker, la psicologa spiega perchè i giovani "non percepiscono i rischi"

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Prime le manifestazioni violente, culminate con la guerriglia urbana del 17 ottobre; poi gli attacchi a refrigeratori alimentari e centri del sangue; infine gli allarmi bomba con ben 27 voli interessati, in Europa, 8 dei quali in Italia. “Mi pare ormai che ogni giorno, dai frigoriferi alle scorte di sangue in Francia, con questi finti allarmi c’è qualcuno che ha interesse ad alimentare le tensioni, noi invece abbiamo l’interesse a fare il contrario e a garantire la sicurezza del Paese. È un lavoro continuo e costante che riguarda tutti i settori dello Stato, la Difesa fa la sua parte, come la Polizia e chiunque altro”, ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del question time al Senato. Per Crosetto, “Si chiama guerra sotto soglia, perché è sotto la soglia di attribuzione. Viene fatta apposta in questo modo perché nessuno la possa attribuire a un colpevole”. Secondo il titolare della Difesa “la stessa cosa vale per gli attacchi cyber: sono al 99% sotto la soglia di attribuzione. Quindi tu lo subisci, tu devi difenderti, magari ti fa dei danni ma nessuno può dimostrare che arriva da A, da B o da C. Uno può dubitare da dove può arrivare, ma… È una nuova minaccia e sono quattro anni che dico che in qualche modo dovremo abituarci a difenderci”, ha aggiunto.

Mentre si indaga su una eventuale regia comune, al di là delle rivendicazioni da parte di gruppi filo-russi per gli allarmi bomba, resta un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini, che accomuna anche al cosiddetto “l’effetto panico” scatenato dai messaggi nelle chat degli studenti universitari e liceali, all’indomani delle manifestazioni del 17 ottobre.

L’intervista alla psicologa e criminologa Cristina Brasi.

La prima osservazione riguarda l’effetto immediato di quanto è accaduto in poche settimane, uno stato di allerta costante. Cosa ne pensa?

“Intanto una prima osservazione: credo che ci troviamo di fronte a precise e differenti declinazioni della moderna guerra cognitiva e cibernetica. Esiste una profonda differenza strutturale tra gli attacchi sistemici alle infrastrutture e l’ingegnerizzazione sociale delle sommosse di piazza”.

Cosa significa? Che differenze ci sono?

“Se analizziamo il legame tra gli allarmi bomba aeroportuali e il sabotaggio ai refrigeratori del plasma, per esempio, vediamo che l’obiettivo finale è lo stesso: creare una profonda insicurezza nella società. Nel caso degli allarmi bomba, si sfrutta la paura immediata legata al viaggio per scatenare il panico tra le persone. In questo scenario, il vero scopo non è uccidere o ferire fisicamente, ma paralizzare i trasporti, bloccare la vita quotidiana e causare pesanti danni economici e logistici. Gli attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione medica non puntano al profitto economico, ma a causare danni letali. Sfruttando la vulnerabilità dei pazienti in modo indiretto, gli aggressori minano la fiducia pubblica nel sistema sanitario. A differenza degli attacchi esplosivi, il sabotaggio biochimico usa la tecnologia per colpire da lontano, disattivando i blocchi morali e psicologici di chi attacca”.

Nel caso delle manifestazioni violente, invece, non si ha lo stesso effetto “panico” sulla popolazione?

“Qui la mobilitazione si fonda sulle sommosse spontanee e sul disagio giovanile preesistente. Manipolando le emozioni della folla, la normale ansia e il senso di smarrimento dei giovani vengono trasformati in rabbia attiva che spinge fisicamente e mentalmente le persone ad attaccare i simboli dello Stato, passando da un atteggiamento passivo a uno di scontro diretto. Questa radicalizzazione si rafforza poi sui social network, dove i ragazzi vengono intrappolati in “bolle” digitali chiuse e bombardati continuamente da informazioni estreme. Il risultato è che smettono di ragionare a mente fredda e sviluppano una vera e propria dipendenza fisica dall’indignazione e dalla polemica continua”.

Tornando agli attacchi hacker, che hanno colpito anche caselle di posta istituzionali oltreché che refrigeratori alimentari e delle banche del sangue, secondo il ministro della Difesa non è da escludere una regia unica che li colleghi in qualche modo agli allarmi bomba. Che differenze ci sono negli effetti sui cittadini?

“Il paragone con i recenti allarmi bomba ci consente di comprendere la reale gravità dell’attacco ai frigoriferi del sangue. Seppur entrambi gli eventi creino terrore, l’attacco al plasma rappresenta un vero e proprio salto evolutivo nel terrorismo: attacchi hacker agli

Chi agisce ha scopi diversi?

“Agisce soprattutto con modalità diverse: chi mette una bomba si assume una responsabilità per danni o vittime, mentre l’hacker che attacca i frigoriferi del sangue usa uno stratagemma mentale per deresponsabilizzarsi. Si limita a modificare la temperatura a distanza, da -30°C a +110°C. Se un paziente muore perché manca il plasma, l’hacker non si sente un assassino, ma scarica la colpa sulla malattia della vittima o sull’ospedale che è stato troppo lento a trovare un’alternativa. La malattia del paziente viene usata come un’arma che agisce da sola, lasciando l’hacker con la coscienza pulita”.

Ma per la popolazione il senso di paura è identico?

“Un allarme bomba o un’esplosione evocano fiamme, macerie e panico. Queste immagini forti attivano i nostri naturali freni inibitori: il nostro cervello si spaventa e, di norma, prova repulsione verso quel danno. Scaldare il plasma, invece, è un processo chimico muto, lento e invisibile. A cambiare è anche il messaggio di potere: l’allarme bomba paralizza i trasporti per causare un disagio e un danno economico. Colpire le cure salvavita, invece, lancia un messaggio molto più crudele: l’aggressore vuole dimostrare di avere il controllo totale sulla vita e sulla morte delle persone. I malati inermi non vengono più visti come esseri umani bisognosi di aiuto, ma come semplici pedine invisibili da usare per ricattare e terrorizzare l’intera società civile. In definitiva, in questa evoluzione del terrore cibernetico, l’aggressore non ha più bisogno di fabbricare ordigni o piazzare esplosivi: sfruttando l’invisibilità della rete, è il corpo stesso del malato, con la sua assoluta e tragica vulnerabilità, a essere trasformato nell’arma perfetta per ricattare e colpire l’intera società”.

L’effetto finale, però, è sempre quello del procurato allarme, che è un reato sempre più diffuso…

“La paura paralizzante, il timore di non trovare cibo, di imbarcarsi su un aereo o di frequentare i luoghi pubblici oggi è diversa: colpisce in realtà quasi esclusivamente le vecchie generazioni. Parliamo di un target adulto, lo stesso che in gioventù era abituato al finto allarme bomba per saltare la scuola. Sulle nuove generazioni l’effetto è diametralmente opposto. La gioventù contemporanea è cresciuta in un ambiente iper-sterilizzato, che l’ha privata della capacità (neuro-cognitiva) di riconoscere e processare il senso del pericolo. Abbiamo parchi giochi progettati per azzerare ogni minimo rischio fisico, scuole che vietano attività ludiche tradizionali per timore di infortuni e, soprattutto, la costante presenza di ‘genitori spazzaneve’, pronti a rimuovere preventivamente qualsiasi ostacolo o frustrazione dal percorso dei figli”.

Cosa provano, quindi, i giovani di fronte a un allarme bomba?

“Di fronte a un procurato allarme, a un blocco infrastrutturale o a una sommossa, il giovane non processa la paura del rischio, ma ne coglie l’opportunità, l’utilità, come pensare di poterne approfittare per saccheggiare capi di marca gratuitamente, oppure ricercando un picco adrenalinico. Oggi i ragazzi sono abituati a secernere adrenalina ed endorfine quasi esclusivamente attraverso l’ancoraggio fornito dai videogiochi e dai social network. Il caos reale, la sommossa o l’allarme diffuso non vengono percepiti come minacce alla sopravvivenza, ma diventano semplicemente il palcoscenico fisico per innescare, nella vita vera, quello stesso rilascio di dopamina che fino a quel momento era stato stimolato solo dietro a uno schermo”.