Allarme bomba sugli aerei, guerra ibrida e psicologica contro l'Europa "americana": cosa c'è dietro

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

È la guerra ibrida, baby. Gli allarmi bomba sugli aerei in Europa sono ampiamente assimilabili a una campagna di guerra elettronica e psicologica contro le infrastrutture civili dei Paesi occidentali. Ovvero dei satelliti dell’impero statunitense al di qua dell’Atlantico. Se non ancora nel novero ufficiale dei mandanti, la Russia figura di certo tra i beneficiari di questa strategia di destabilizzazione, anche se al momento non esistono prove pubbliche che attribuiscano a Mosca la regia delle minacce. La tattica di una grande potenza come la Russia demanda a gruppi intermedi l’atto di mettere sotto pressione le difese europee senza ricorrere a un attacco militare convenzionale, provocando disagi, costi economici e insicurezza tra la popolazione.

Cosa è successo in Europa

La sequenza di falsi allarmi, che dal 3 al 6 novembre ha coinvolto decine di voli, aeroporti e perfino redazioni giornalistiche, ha riacceso il dibattito sulle operazioni clandestine condotte contro l’Europa. E difatti nessun ordigno è stato trovato.

Le conseguenze sono state però tremendamente reali: aerei dirottati, caccia militari mobilitati, controlli straordinari e passeggeri costretti a modificare i propri programmi.

ANSA

Chi c’è dietro gli allarmi bomba sugli aerei

Le autorità europee stanno cercando di stabilire se la successione di minacce sia riconducibile a un’unica organizzazione, a più gruppi coordinati oppure a soggetti che si imitano reciprocamente. Con ogni probabilità un misto di tutte e tre le opzioni, con dietro una grande potenza e nel mezzo entità finora poco attive, ma ora innescate da interessi comuni.

Un primo elemento riguarda le rivendicazioni arrivate attraverso la posta elettronica. Alcuni messaggi sono stati firmati dai presunti “Combattenti dello Stato Maschile”, denominazione che richiama Muzhskoye Gosudarstvo, movimento ultranazionalista e misogino nato in Russia.

Il gruppo ha successivamente assunto posizioni favorevoli all’invasione dell’Ucraina, ma nel 2021 era stato addirittura dichiarato “fuorilegge” da un tribunale russo. Soltanto perché, all’epoca, pericoloso per una coesione interna fortemente minacciata dalla pandemia Covid e da una guerra in Donbass che si era già approfondita. Anzi, la sua identità potrebbe essere stata utilizzata deliberatamente da altri soggetti per rendere le minacce più credibili o orientare i sospetti verso Mosca.

La studiosa di terrorismo Anna Kruglova, dell’Università di Salford, ha osservato che il linguaggio utilizzato nelle mail non corrisponde a quello abitualmente associato al movimento. Secondo la ricercatrice, potrebbe trattarsi di qualcuno che ne sfrutta il nome per provocare paura e confusione.

Una seconda pista riguarda il mittente che si presenta come Mikhail Andropov. Il nome compare nei messaggi ricevuti da alcune emittenti europee, accompagnati dall’oggetto “Message to the West”, “Messaggio all’Occidente”. Il cognome richiama Yuri Andropov, già capo del Kgb e poi leader dell’Unione Sovietica. Un riferimento suggestivo, scelto non a caso per bisbigliare un facile colpevole. Richiamo ideologico, provocazione o falsa pista, l’effetto sperato è stato ampiamente raggiunto.

“Questo è solo l’inizio”, le minacce ai trasporti europei

Le mail attribuite ad Andropov contengono una rivendicazione particolarmente inquietante. “Questo è solo l’inizio”, si legge nel messaggio, che minaccia ulteriori attacchi contro aerei, navi da crociera, metropolitane e treni. Quanto accaduto nei giorni precedenti rappresenterebbe cioè soltanto una parte di un’operazione più ampia.

L’autenticità della rivendicazione non è stata verificata. Questa è proprio la tattica della guerra ibrida: rendere impossibile stabilire se il mittente abbia effettivamente organizzato gli allarmi o stia tentando di attribuirsi episodi provocati da altri. La nebbia elettronica, la chiamano altri. Quando è scattata, un primo indizio rilevante per accorgesene è l’allargamento degli obiettivi.

Dopo il traffico aereo, le minacce hanno raggiunto alcune redazioni giornalistiche in Irlanda, Bulgaria e Regno Unito. L’emittente pubblica irlandese Rté ha dovuto evacuare temporaneamente i propri uffici. Il coinvolgimento dei media aumenta la visibilità degli episodi e contribuisce alla loro diffusione nell’opinione pubblica. È proprio questa combinazione tra disservizio materiale e amplificazione psicologica a rendere la vicenda compatibile con le tecniche della hybrid warfare.

Cos’è la guerra ibrida e perché non servono bombe

La cosiddetta guerra ibrida combina strumenti militari e non militari per indebolire un avversario senza necessariamente arrivare a uno scontro armato diretto. Può comprendere sabotaggi, cyberattacchi, disinformazione, interferenze politiche, pressioni economiche e operazioni condotte attraverso intermediari. Una tattica perfetta da usare contro l’Europa, unita economicamente ma priva di soggettività geopolitica o di un esercito al di fuori dei corpi americani e della Nato (sempre americana).

Nel caso degli allarmi bomba, il meccanismo è relativamente semplice: una minaccia non verificata obbliga comunque le autorità a reagire. Un aereo deve essere controllato, un aeroporto deve sospendere temporaneamente alcune operazioni, le forze di sicurezza devono intervenire e le compagnie sostengono costi aggiuntivi.

Il principio ricorda, pur con strumenti e conseguenze differenti, quello della saturazione delle difese. Nella guerra convenzionale, un attaccante può lanciare numerosi droni o missili per impegnare contemporaneamente i sistemi di intercettazione avversari. Nella dimensione civile, la moltiplicazione degli allarmi costringe invece polizia, servizi di sicurezza, autorità aeroportuali e strutture militari a verificare ripetutamente minacce che potrebbero rivelarsi infondate.

Esiste anche un secondo grande rischio: l’assuefazione. Se gli allarmi falsi diventano frequenti, operatori e cittadini possono cominciare a sottovalutarli. Le autorità, tuttavia, non possono permettersi di ignorare una segnalazione potenzialmente autentica.

Perché la Russia potrebbe colpire l’Europa “americana”

La possibile matrice russa va interpretata alla luce degli obiettivi strategici di Mosca, distinguendo però il contesto geopolitico dalle responsabilità ancora da accertare. Dal punto di vista del Cremlino, l’Europa non rappresenta soltanto un insieme di Stati confinanti. È soprattutto la componente orientale del sistema di alleanze guidato dagli Stati Uniti, con infrastrutture militari, basi, porti, aeroporti e reti logistiche indispensabili alla proiezione della potenza americana.

La Nato costituisce il principale strumento di questa presenza. I Paesi europei conservano interessi nazionali differenti e margini di autonomia politica, ma dipendono ancora in misura considerevole dalle capacità statunitensi di deterrenza nucleare, intelligence, trasporto strategico e comando militare. Indebolire la coesione europea significa dunque, per un eventuale avversario, cercare di ridurre l’efficacia del sistema americano nel continente, già soggetto a stanchezza.

La Russia non avrebbe necessariamente bisogno di provocare uno scontro diretto con la Nato, che comporterebbe rischi enormemente superiori. Potrebbe invece trovare conveniente alimentare una condizione permanente di insicurezza, costringendo gli alleati a investire risorse nella protezione del proprio territorio e accentuando le divergenze tra governi e opinioni pubbliche.

La guerra in Ucraina rende questo obiettivo particolarmente rilevante. L’Europa (su spinta Usa) sostiene militarmente ed economicamente Kiev, applica sanzioni alla Russia e partecipa alla riorganizzazione delle capacità difensive occidentali. Un aumento della pressione sulle infrastrutture civili potrebbe contribuire a spostare l’attenzione dei governi dalla proiezione esterna alla sicurezza interna.

I gruppi intermedi e la strategia della negazione plausibile

Un’altra caratteristica delle operazioni ibride è l’utilizzo di soggetti che non appartengono formalmente agli apparati statali. Si parla di proxy, intermediari che possono agire per conto di un governo, con il suo sostegno oppure perseguendo interessi propri. L’impiego di questi soggetti permette a uno Stato di mantenere una distanza formale dalle operazioni e negare eventuali responsabilità. È il principio della plausible deniability, traducibile come “negazione plausibile”.

L’Unione Europea ha già individuato nella Russia il principale attore statale della minaccia ibrida contro i Paesi membri, anche attraverso reti di intermediari. Ma le indagini sugli allarmi aerei devono ancora chiarire se questo schema sia applicabile alla vicenda. Non è escluso che dietro alcune minacce vi siano singoli individui, gruppi estremisti indipendenti o imitatori.

La possibilità di inviare messaggi anonimi e di sfruttare indirizzi IP compromessi rende particolarmente complessa l’attribuzione. Per questo la presenza di simboli russi, riferimenti sovietici o firme apparentemente riconducibili a organizzazioni filorusse non può essere considerata una prova conclusiva.

Guerra psicologica, cosa sono le Psyops

Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha definito la sequenza degli allarmi un tentativo di “aggressione ibrida e guerra psicologica”. Nel linguaggio militare si utilizza anche l’espressione Psyops, abbreviazione di “psychological operations”, “operazioni psicologiche”. L’obiettivo è influenzare percezioni, comportamenti e decisioni di un pubblico attraverso messaggi e azioni progettati per ottenere effetti psicologici.

Nel caso europeo, il possibile bersaglio non sarebbe soltanto il singolo passeggero costretto a evacuare un aereo. La tattica del terrore si estenderebbe alle famiglie, agli operatori economici, ai viaggiatori e ai cittadini che assistono alla ripetizione degli episodi attraverso i mezzi d’informazione.

Il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa, ha osservato che una simile strategia può servire a diffondere panico e influenzare la competizione politica. E ha sottolineato un problema operativo: anche una minaccia con probabilità estremamente ridotte di concretizzarsi deve essere verificata.

L’esperto di cybersicurezza Pierluigi Paganini ha richiamato il rischio di un’escalation verso altri servizi essenziali, dai sistemi industriali alle infrastrutture urbane. Sono valutazioni che descrivono possibili sviluppi, non attacchi già avvenuti né obiettivi certamente individuati dagli autori.

Italia nel mirino: aeroporti, scuole e infrastrutture

L’Italia è direttamente coinvolta nella sequenza degli allarmi. Oltre ai voli diretti verso gli aeroporti nazionali, le autorità hanno avviato accertamenti sulle minacce indirizzate a numerosi istituti scolastici. Le procure di Milano, Roma e Busto Arsizio hanno aperto fascicoli per procurato allarme, mentre la cooperazione investigativa internazionale punta a ricostruire l’origine delle comunicazioni.

Il coinvolgimento di scuole, aeroporti e trasporti conferisce alla vicenda una dimensione che va oltre la sicurezza dell’aviazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha osservato che gli episodi devono preoccupare, precisando però che non è ancora possibile stabilire se siano tutti collegati. Secondo la premier, la successione delle minacce dimostra quanto sia importante proteggere le infrastrutture civili e considerare la sicurezza come una componente della vita quotidiana.

Per l’Italia esiste inoltre una specifica esposizione strategica. La Penisola ospita installazioni militari americane e della Nato, costituisce uno snodo logistico nel Mediterraneo e dipende da collegamenti marittimi e aerei fondamentali per la propria economia. Questa posizione rende la continuità dei trasporti e delle infrastrutture una questione di sicurezza nazionale.