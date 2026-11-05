Allarme bomba sugli aerei, la mail dei Combattenti dello Stato Maschile: "Oggi il vostro cielo sarà rosso"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una sequenza di false allerte bomba ha fatto scattare l’allarme su numerosi aerei in Europa a causa di una mail indirizzata alle autorità aeroportuali. I messaggi ideologici recavano la firma dei Combattenti dello Stato Maschile, formazione di matrice estremista misogina e incel, spingendo gli apparati di sicurezza internazionali ad avviare verifiche ad ampio raggio sui server utilizzati.

L’allarme bomba sugli aerei in Europa

Un’ondata coordinata di falsi allarmi bomba ha coinvolto almeno diciotto voli di linea nei principali scali del continente, provocando dirottamenti, atterraggi d’emergenza e procedure di evacuazione. In Italia l’allerta ha interessato sei collegamenti commerciali.

Tra questi figurano le rotte Helsinki-Roma Fiumicino e Dublino-Roma Fiumicino, con quest’ultimo dirottato verso una base aerea francese, oltre al volo Milano Malpensa-Varsavia costretto a un atterraggio non programmato a Vienna.

Le minacce via mail si sono estese a tratte operative in Bulgaria, Repubblica Ceca e Spagna, portando l’amministratore delegato di Air France-Klm Ben Smith ad attivare un livello di coordinamento mai registrato prima, mentre le verifiche effettuate dagli artificieri su tutti i velivoli hanno confermato la totale infondatezza degli allarmi.

La mail inviata dai Combattenti dello Stato Maschile

La matrice dei messaggi inviati alle società di gestione aeroportuale e all’Enac fa riferimento a una formazione estremista radicale. “Siete tutti complici di un complotto criminale. Vogliamo annientarvi per questo”, recita il testo giunto via mail alle 7:26 del mattino di oggi – giovedì 5 novembre – che preannunciava esplosioni imminenti a bordo.

“Noi, Combattenti dello Stato Maschile, con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre. Oggi il vostro cielo sarà rosso”, prosegue l’avvertimento, come riportato da AdnKronos.

Secondo quanto ricostruito dagli apparati di intelligence, il gruppo si caratterizza per contenuti misogini, razzisti e omofobi vicini all’ideologia incel ed è già stato inserito dalle autorità russe nella lista delle organizzazioni terroristiche vietate.

Le indagini e le reazioni delle istituzioni europee

Sull’origine dei messaggi e sulla rete di invio sono stati attivati i canali di cooperazione giudiziaria e di Polizia tra i diversi Paesi dell’Unione Europea.

Le prime analisi investigative indicano che i testi sono stati spediti da indirizzi di posta elettronica compromessi o attraverso servizi informatici protetti da sistemi di anonimizzazione come Proton Mail.

Sulla vicenda è intervenuto il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, confermando che la Commissione europea sta monitorando gli sviluppi insieme alle autorità nazionali e all’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

“Qualsiasi minaccia contro i civili è inaccettabile e la sicurezza dei cittadini resta una priorità”, ha dichiarato Tzitzikostas, invitando alla massima collaborazione istituzionale nell’attesa che gli investigatori individuino i server e gli indirizzi IP responsabili.