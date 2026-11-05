Allarme bomba sui voli, Crosetto spiega cos'è la "guerra sotto soglia" e perché "dovremo abituarci"

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Durante il question time in Parlamento, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha riferito sugil allarmi bomba che hanno costretto diversi voli a terra in Italia e in Europa. Crosetto ha parlato di “guerra sotto soglia” e ha parlato di collegamenti con gli attacchi ai supermercati e agli ospedali in Francia. Ha anche detto che si tratta di qualcosa a cui sarà necessario abituarsi.

Cos’è la “guerra sotto soglia”, la spiegazione di Crosetto

“Guerra sotto soglia” è un termine tecnico con un significato molto simile a quello di guerra ibrida. Crosetto ha spiegato in parlamento:

Si chiama guerra sotto soglia perché è sotto la soglia di attribuzione. Viene fatta apposta in questo modo, perché nessuno possa attribuire a un colpevole.

ANSA

Non è quindi possibile, almeno al momento, attribuire a nessuno l’origine di questi falsi allarmi bomba sugli aerei.

Il collegamento con gli attacchi informatici

Crosetto ha poi tracciato un collegamento tra questi eventi e gli attacchi informatici che hanno colpito diversi Paesi europei negli ultimi giorni.

“È la stessa cosa che vale per gli attacchi cyber. Sono al 99% sotto la soglia di attribuzione. Quindi tu lo subisci, devi difenderti, magari ti fa danni, ma nessuno può dimostrare che arriva da A, B o C” ha dichiarato.

“È tutto legato: i frigoriferi, il sangue in Francia, i droni, gli aerei, le minacce. Viviamo in questo periodo” ha proseguito rispondendo a una domanda.

“Dovremo abituarci” dice Crosetto

Il ministro ha poi avvertito: “Uno può dubitare da dove può arrivare ed è una nuova minaccia a cui sono quattro anni che dico che in qualche modo dovremmo abituarci“.

“Sono attacchi che fanno parte di una strategia per aumentare il caos” ha proseguito Crosetto, sottolineando quanto questi attacchi mostrino la fragilità del sistema.

Il ministro ha concluso attribuendo questa tendenza la “periodo che stiamo vivendo”, riferendosi alla situazione internazionale e alle guerre scoppiate negli ultimi anni.