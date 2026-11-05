Allarme bomba sul volo Aer Lingus Dublino - Roma, aereo dirottato in Francia all'aeroporto di Évreux

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un volo Aer Lingus diretto da Dublino a Roma, giovedì 5 novembre, è stato dirottato verso la base aerea francese di Évreux a seguito di un allarme bomba, ha riferito il governo francese. La situazione è sotto monitoraggio, si legge in una nota dell’ufficio del primo ministro francese Sébastien Lecornu. L’episodio è avvenuto il giorno dopo che circa dieci voli europei erano stati presi di mira, martedì, da minacce bomba, che avevano costretto alla temporanea chiusura di un aeroporto di Varsavia e al decollo di alcuni caccia dell’Aeronautica militare a Roma, secondo quanto riferito dalle autorità. Il governo britannico ha definito quegli episodi “minacce fraudolente e dolose”.

Allarme bomba: volo Aer Lingus Dublino – Roma dirottato a Évreux

Il volo dirottato, come riporta RTÉ, è l’EI402. L’aereo era decollato dall’aeroporto di Dublino alle 6:24 ed era diretto all’aeroporto di Roma Fiumicino. A causa dell’allarme bomba è atterrato nella base aerea di Évreux.

La compagnia aerea ha dichiarato che il volo è stato deviato per “precauzione di sicurezza”, aggiungendo che si sarebbe impegnata “ad accogliere i passeggeri e ad assisterli verso la destinazione finale il prima possibile”.

ANSA

Minaccia bomba anche sui voli Finnair e WizzAir

Il caso Aer Lingus non è stato isolato. C’è stata anche la segnalazione anonima per un presunto allarme bomba a bordo di un volo Finnair da Helsinki, destinato e regolarmente atterrato all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 9.30 scortato da jet dell’Aeronautica Militare. Lo riferiscono fonti aeroportuali che aggiungono che sono state attivate e tutt’ora sono in corso le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura di sicurezza, da parte degli artificieri della Polizia.

Preoccupazione anche all’aeroporto di Vienna, dove un Airbus A321 della compagnia Wizz Air, decollato alle 7 dall’aeroporto Malpensa Silvio Berlusconi e diretto a Varsavia è stato dirottato nella capitale austriaca “a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo”, come ha precisato la stessa compagnia aerea.

“Wizz Air conferma che il volo odierno Milano Malpensa-Varsavia (W4 6387) è stato dirottato a Vienna a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo. Il dirottamento è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio”, si legge in una nota della compagnia ungherese.

“Wizz Air sta collaborando pienamente con le autorità competenti e sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e membri dell’equipaggio continuano a rappresentare la nostra assoluta priorità”, conclude la nota.

Le false minacce bomba dei giorni scorsi

Il dirottamento del volo Aer Lingus arriva dopo che nei giorni scorsi si è registrata una serie di falsi allarmi su voli a Roma e nel resto d’Europa. Il 3 novembre due allarmi sono scattati all’aeroporto di Fiumicino per due voli Ryanair provenienti da Lisbona e Dublino: il primo alle 9:40, il secondo alle 10:44 mentre erano ancora in corso i controlli sul primo. Sono stati subito attivati i protocolli di sicurezza e si sono sollevati in volo anche due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortare il volo partito da Dublino fino all’atterraggio sulla pista.

Episodi simili, lo stesso giorno, si sono registrati fra i cieli di Londra, Varsavia, Murcia e Sofia. Si tratta di situazioni che si sono verificate all’indomani dell’atterraggio di emergenza a Budapest di un volo Wizz Air proveniente da Londra Luton, scortato da un caccia ungherese, sempre per la minaccia di un ordigno.

Allarme bomba sulla nave da crociera

Nelle scorse ore, un falso allarme bomba ha riguardato anche la nave da crociera “Crown Iris“, battente bandiera panamense, ormeggiata nel porto greco di Syros, nelle Cicladi, e diretta ad Haifa, in Israele, con a bordo 940 passeggeri e 597 membri di equipaggio. L’allarme è scattato dopo che una persona non identificata ha contattato il comandante tramite radio. I controlli svolti dalla Guardia costiera hanno dato esito negativo.