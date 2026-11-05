Allarme bomba sul volo Finnair Helsinki-Roma, l'aereo scortato a Fiumicino: i video dei caccia sulla Capitale
L'allarme è scattato dopo una mail arrivata ad Adr e ad altre società dello scalo romano: l'intervento immediato dell'Aeronautica
Un allarme bomba su un volo Finnair partito da Helsinki e diretto a Roma ha fatto scattare l’intervento dei caccia dell’Aeronautica militare. Il velivolo, dopo essere stato scortato, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, dove sono iniziate le operazioni di bonifica. Stando ai controlli degli artificieri, si è trattato soltanto di un falso allarme. La minaccia sarebbe scattata da una mail anonima, che menzionava anche il volo Dublino-Roma. Il messaggio, in italiano, è arrivato ad Adr e altre società dello scalo romano. Sono in corso indagini di polizia postale e polaria per far luce sulla vicenda. Al vaglio ci sono anche mail dei giorni scorsi su presunti ordigni su voli Ryanair.