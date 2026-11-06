Allarme bomba sul volo Ryanair da Roma a Lisbona e sul volo WizzAir Praga-Roma: il secondo dirottato a Venezia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Due voli in partenza e in arrivo a Roma sono stati oggetto di allarmi bomba. Il primo ha lasciato Fiumicino in mattinata ed è atterrato a destinazione, all’aeroporto Delgado di Lisbona. Il secondo proveniva da Praga ed è invece stato deviato a Venezia, dove è atterrato. Su entrambi sono in corso i controlli di sicurezza. Si tratta degli ennesimi episodi di questo tipo negli ultimi giorni: allarmi bomba, fino a ora sempre rivelatisi infondati, che stanno compromettendo la circolazione aerea europea.

Il volo Ryanair da Roma a Lisbona, la telefonata dell’agente di polizia

Il primo dei due allarmi è arrivato in mattinata. Il volo in questione era quello partito da Roma all’alba e atterrato poi regolarmente all’aeroporto Delgado di Lisbona alle 8 del mattino.

Le autorità portoghesi hanno ricevuto una chiamata da parte di un agente delle forze dell’ordine, la cui identità è poi stata verificata.

ANSA

La notizia è stata riportata inizialmente da Cnn Portugal. Le autorità stanno verificando la credibilità della minaccia, con ispezioni attente dei passeggeri e del contenuto dell’aereo.

L’aereo da Praga diretto a Roma e dirottato a Venezia

L’altro allarme ha riguardato invece un volo WizzAir, che da Praga era diretto sempre a Roma Fiumicino. La telefonata che ha avvisato della supposta bomba è arrivata proprio alla torre di controllo dello scalo romano.

Le autorità hanno quindi deciso di far atterrare il prima possibile l’aereo, che ha deviato la propria rotta sull’aeroporto di Venezia.

Sono in corso le verifiche da parte delle autorità per controllare se, effettivamente, la minaccia fosse fondata o se, come già accaduto diverse volte negli ultimi giorni, si trattasse di un falso allarme.

I falsi allarmi bomba sugli aerei europei

Negli ultimi giorni, infatti, una serie di allarmi bomba hanno colpito diversi voli in Europa e, nella giornata di venerdì 6 novembre, anche alcune redazioni giornalistiche in Irlanda. Per precauzione, le autorità hanno sempre disposto controlli e atterraggi di emergenza, anche se non è mai stato trovato nessun ordigno a bordo.

Si tratta di una prassi inevitabile, che segue a tutti gli allarmi di questo tipo. Non essendoci tempo per una valutazione sulla credibilità della minaccia, si preferisce evitare rischi.

Il ministro della Difesa Crosetto ha collegato questi falsi allarmi con gli attacchi hacker ai supermercati, parlando di “guerra sotto soglia”, attacchi non militari da parte di Stati stranieri atti a creare il caos, ma difficili da attribuire.

La guerra sotto soglia è una forma di guerra ibrida. Il ministro della Difesa ha dichiarato che questi attacchi sono conseguenza della situazione internazionale e che diventeranno la nuova normalità.

Gli attacchi stanno inoltre colpendo due settori che stanno attraversando un periodo delicato. Le compagnie aeree stanno faticando a causa dell’aumento del prezzo del carburante. Gli alimentari sono colpiti dall’inflazione e ridurre la loro offerta disattivando i frigoriferi può far crescere ulteriormente i prezzi.