Allarme bomba Tribunale di Milano, scoperto da dove sono partite le chiamate: 3 scarcerati per stop a udienze

Sarebbero partite dalla zona Niguarda di Milano le telefonate, quattro in tutto, con le quali venerdì 6 marzo era stato annunciato un allarme bomba, rivelatosi poi falso, al Tribunale di Milano. L’allerta ha portato a uno stop delle attività per sette ore, dopo che tutti i piani del palazzo di giustizia erano stati evacuati per le verifiche necessarie. E in quell’arco di tempo in tre sono stati scarcerati per la scadenza dei tempi per la convalida in direttissima dell’arresto.

Allarme bomba, da dove sono partite le chiamate

Le quattro chiamate al 112 che segnalavano una bomba al Tribunale di Milano sono partite alle 8:30 del mattino.

A effettuare le telefonate sarebbe stata una voce maschile con un accento straniero. Su quelle chiamate ovviamente sono in corso le indagini del caso.

Al momento pare che le chiamate, effettuate da numeri diversi, siano partite dalla zona Niguarda di Milano.

In tre scarcerati per lo stop alle udienze

A causa dell’allarme bomba, rivelatosi poi falso, sono stati evacuati tutti e sette i piani del Tribunale di Milano compresi i sotterranei.

Vigili del fuoco, carabinieri, polizia e unità cinofile hanno setacciato l’intero palazzo di giustizia prima di poter dichiarare che non vi fossero ordigni e che il Tribunale fosse sicuro.

Nel frattempo però, dalle 8:30 alle 17 tutte le attività del Tribunale sono state bloccate: in tre sono stati scarcerati e rimessi in libertà perché nel frattempo erano scaduti i termini, le 48 ore a disposizione per convalidare in direttissima l’arresto.

Perché il Tribunale è stato evacuato

A decidere di evacuare il Tribunale e procedere con le verifiche, dando dunque ascolto all’allarme bomba, sono stati la procuratrice generale Francesca Nanni e il procuratore capo Marcello Viola.

Come spiega Repubblica, l’allarme è scattato per le modalità delle quattro telefonate, ma non solo.

Il clima di tensione internazionale e la presenza a Milano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno invitato alla cautela e quindi alle verifiche del caso.

Oltre che sulle telefonate da cui è partito l’allarme, sono in corso verifiche e indagini anche sulle udienze che erano previste venerdì 6 marzo e che sono saltate a causa dell’evacuazione.