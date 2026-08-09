Allarme caldo, le estati future saranno sempre peggio: cosa fare per adattare case e città

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Le prossime estati saranno sempre più calde, lo dicono gli esperti del clima. Antonio Navarra, presidente del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici avvisa che se non si interviene nei prossimi 20 anni, la probabilità di avere estati peggiori dell’attuale è alta. Il geologo Mario Tozzi ha spiegato che il verde urbano, la tecnologia e i rifugi climatici possono aiutare, per Mario Morabito, ricercatore del Cnr: “dobbiamo fare in modo che gli edifici si scaldino meno”.

Allarme caldo, è possibile invertire la rotta?

Intervistato da La Repubblica, Antonio Navarra ha chiarito che “la naturale conseguenza dell’aumento dei gas a effetto serra in atmosfera” è l’innalzamento delle temperature.

Anche se smettessimo di emettere CO2, la temperatura della Terra però non scenderebbe perché “quando si rilascia anidride carbonica la temperatura non si innalza istantaneamente, ci mette circa 15 anni. Quindi in realtà l’effetto della CO2 che è già nell’atmosfera non è ancora completamente dispiegato”.

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Cosa fare quindi per invertire la rotta? Secondo il presidente del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici “il punto fondamentale è continuare a tenere le mani sul timone, continuare a sforzarsi di abbattere le emissioni”.

Se non si interviene subito, il riscaldamento globale “continuerà ad accelerare e sarà sempre più difficile fermarlo”.

Ciò che Navarra sottolinea che che se si aziona oggi il freno d’emergenza “lo arresteremmo in 10 anni, se lo faremo tra vent’anni ce ne potremmo mettere 15. Senza contare che la temperatura media del Pianeta continuerà a salire con effetti sempre più gravi a livello locale”.

Come adattarsi al caldo

Seppur sia necessario intervenire ora per contrastare il riscaldamento climatico, il dato di fatto è che nei prossimi anni le temperature resteranno comunque alte ed è necessario adattarsi e adattare case e città.

Mario Morabito, su Il Messaggero, ha detto che “in Italia si può intervenire soprattutto al di fuori dei centri storici dove giustamente vi sono dei vincoli”.

Secondo il ricercatore è necessario che nei nuovi quartieri siano previste aree verdi.

“Le zone di riforestazione urbana svolgono un ruolo molto ampio: garantiscono una serie di servizi ecosistemici, non solo il raffrescamento attraverso l’evapotraspirazione, ma anche l’ombreggiamento. Inoltre, aiutano a intercettare gli inquinanti, favoriscono l’ossigenazione dell’aria, il deflusso delle acque piovane”, ha evidenziato.

Per resistere al clima torrido è opportuno prestare attenzione all’isolamento termico delle case con l’uso per esempio di vernici più rinfrescanti, in grado di riflettere maggiormente la radiazione solare.

Morabito ha segnalato che “si stanno anche testando materiali che hanno la capacità di favorire un minor accumulo di calore. Anche sulle strade. Ci sono le pavimentazioni drenanti che permettono l’infiltrazione dell’acqua e contribuiscono in questo modo anche a ridurre la temperatura superficiale”.

In casa, per evitare il passaggio di calore dall’esterno all’interno servono “schermature solari esterne, frangisole, persiane, tende, tutto ciò che impedisca alla radiazione solare di raggiungere direttamente le superfici vetrate”.

Le soluzioni di Mario Tozzi

A La Stampa Mario Tozzi ha suggerito che, per rinfrescare le città, bisogna puntare sulla vegetazione perché gli alberi assorbono calore. Secondo il geologo nelle città servono “boschi orizzontali“.

I rifugi climatici, per Tozzi, sono invece “un rimedio di emergenza, non una strategia”, “utili per proteggere le persone più fragili, ma non possono diventare l’unica risposta”.

Anche il geologo concorda con Navarro che “se non riduciamo le emissioni di gas serra, l’adattamento a un certo punto non basterà più”.

“Serve un accordo internazionale vincolante che impegni tutti i Paesi a ridurle. Da anni ogni estate ripeto che è la più calda di sempre, ma in futuro la ricorderemo come una delle più fresche e umide. E il 2027 potrebbe essere ancora più difficile per effetto di un possibile Super El Niño”, è l’allarme di Mario Tozzi.

Caldo record a ferragosto

Intanto, per la settimana di Ferragosto, è prevista un’ulteriore intensificazione del caldo su tutta l’Italia con temperature da record.

I termometri registreranno picchi massimi fin verso i 36-38°C in numerose città del Centro-Nord e delle due Isole Maggiori. A Roma si potrebbero toccare anche i 40°C.