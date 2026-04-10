Allarme carburante dagli aeroporti d'Europa, voli a rischio in estate: le riserve sono agli sgoccioli

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Allarme carburante per aerei in Europa. Gli aeroporti rischiano una carenza “sistemica” del cherosene necessario per far volare gli aerei se lo Stretto di Hormuz chiuso dall’Iran non verrà riaperto entro tre settimane. A lanciare l’allarme è ACI Europe, l’associazione che riunisce gli aeroporti europei, in una lettera inviata al commissario Ue ai trasporti Apostolos Tzitzikostas. Le riserve di carburante stanno calando sensibilmente e se la situazione non dovesse cambiare ci saranno voli a rischio cancellazione nella stagione estiva.

Allarme carburante dagli aeroporti d’Europa

La guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz stanno avendo pesanti conseguenze sull’economia globale.

Tra i settori più colpiti c’è quello del trasporto aereo, e non solo per l’aumento del prezzo del petrolio: una parte consistente del carburante per aerei arriva dai Paesi del Golfo Persico.

ANSA

L’interruzione prolungata di queste forniture e la ridotta disponibilità di carburante per aerei preoccupano le imprese del settore aeroportuale.

L’allarme è reale: gli aeroporti europei rischiano una carenza “sistemica” di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto completamente entro tre settimane.

Lo riporta il Financial Times, che ha visionato una lettera inviata da ACI Europe, l’associazione degli aeroporti Ue, al Commissario europeo per i trasporti, Apostolos Tzitzikostas.

Le riserve si stanno esaurendo

Nella missiva, ACI Europe scrive che le riserve di carburante per aerei nei depositi europei “si stanno esaurendo“.

Finora in Europa non ci sono state carenze diffuse, le compagnie aeree affermano di avere carburante a sufficienza per diverse settimane.

Ma se le cose non dovessero cambiare in tempi relativamente brevi, con il ripristino delle forniture in modo significativo e stabile, c’è il rischio di dover far ricorso a misure drastiche, come il razionamento e la cancellazione di un certo numero di voli.

Ad accrescere le preoccupazioni l’avvicinarsi dell’alta stagione estiva, “quando il trasporto aereo è fondamentale per l’intero ecosistema turistico”.

La richiesta alla Ue

Nella lettera, gli aeroporti europei sollecitano l’intervento della Commissione europea, “un’azione proattiva da parte dell’Ue”.

Secondo ACI Europe, è necessario un monitoraggio a livello Ue dell’offerta di carburante per aerei per aiutare l’intero settore a coordinare la sua risposta alla crisi.

“Al momento non esiste una mappatura/valutazione e un monitoraggio a livello UE della produzione e della disponibilità di carburante per aerei”, scrive nella lettera.

Intanto a livello globale alcune compagnie aeree hanno già iniziato a tagliare alcuni servizi per compensare l’impatto dell’aumento dei prezzi del carburante, prevedendo anche aumenti ai prezzi dei biglietti.