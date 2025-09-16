Allarme Chikungunya in Veneto, Matteo Bassetti critica la mancata prevenzione: l'accusa dell'infettivologo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Matteo Bassetti critica la mancata prevenzione per quanto riguarda l’allarme Chikungunya, malattia infettiva arrivata in Italia dal 2007. “Non è possibile che noi siamo lì sempre a rincorrere, bisogna fare disinfestazioni”, ha detto il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Bassetti sull’allarme Chikungunya

Matteo Bassetti è intervenuto all’interno del programma Dentro la Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

Lo specialista ha spiegato che, a causa della diffusione del virus Chikungunya, si stiano chiudendo diverse manifestazioni, sagre ed eventi, perché normalmente vengono fatte le disinfestazioni.

“Facendo le disinfestazioni, l’aria diventa tossica – ha detto Bassetti, aggiungendo che altrimenti non saprebbe spiegare altre ragioni.

L’avviso del medico è che “purtroppo, la verità è che il nostro Paese ormai è diventato un paese tropicale, per cui questa infezione che la prima volta è stata descritta nell’oceano indiano ed è arrivata in Italia già nel 2007, poi ritornata dieci anni dopo nell’area del Polesine, adesso colpisce questa zona (il Veneto, ndr)”.

Bassetti ha sottolineato che le temperature attuali dell’Italia rendono possibile la proliferazione della zanzara tigre che trasmette l’infezione.

Il Virus Chikungunya meno pericoloso di West Nile

Il direttore di Malattie Infettive ha inoltre chiarito che il virus Chikungunya, rispetto alla West Nile, infezione che ha creato un alto allarme nella popolazione e a causa della quale ci sono state alcune vittime, è meno aggressivo.

“Chikungunya dà un quadro clinico meno impegnativo – ha detto Bassetti – mentre la West Nile ti può uccidere, Chikungunya è più difficile che possa portare alla morte”.

La necessità della prevenzione

Nuzzi ha chiesto allo specialista se, con l’allungarsi della bella stagione, si debba temere anche in autunno.

Bassetti ha spiegato di ritenere molto probabile che il virus Chikungunya si diffonda in altre aree “soprattutto la stagione delle zanzare sappiamo bene che non finisce con l’estate”.

“Andiamo avanti fino a ottobre o novembre purtroppo”, ha affermato lo specialista.

Proprio per questo motivo, secondo Bassetti, bisogna “organizzarsi in maniera diversa per la prevenzione. Non è possibile che noi siamo sempre a rincorrere”.

Il direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha evidenziato che bisogna fare disinfestazioni, “bisogna fare educazione sanitaria alle persone, con le zanzariere, cioè bisogna fare un lavoro culturale”.