Allarme dei Servizi sulla Global Sumud Flotilla verso Gaza, annuncio di Tajani dopo contatto con la portavoce

La Global Sumud Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza, ma un allarme dei Servizi Segreti italiani preoccupa: non sono esclusi attacchi da parte dei droni israeliani. Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha lanciato dunque un appello agli italiani che partecipano alla missione: “Non è sicuro, non sappiamo cosa potrà accadere”.

Global Sumud Flotilla, nuovo allarme dei Servizi Segreti

Mentre la Global Sumud Flotilla continua il suo viaggio per raggiungere Gaza, un nuovo allarme è giunto al governo italiano e ad alcuni membri dell’opposizione.

I Servizi Segreti italiani hanno consegnato infatti un report, all’interno del quale viene prospettata la possibilità di nuovi attacchi.

ANSA

Alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno lasciato il porto di San Giovanni Li Cuti a Catania dirette a Gaza il 25 settembre

Stando al dossier dei Servizi, potrebbero essere previsti nuovi attacchi alle imbarcazioni in missione umanitaria da parte di droni israeliani.

Flotilla verso Gaza, le parole di Tajani

Sulla questione è recentemente intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, dopo aver parlato telefonicamente con la portavoce italiana sulla Global Sumud Flotilla.

La portavoce ha confermato la decisione di procedere comunque, e Tajani ha confermato che l’unità di crisi continuerà a seguire la situazione e a garantire assistenza.

Inoltre, anche “la Marina Militare continuerà a fare assistenza umanitaria, a italiani e non italiani”, come richiesto dai governi portoghese, francese e belga.

Infatti, la Marina Militare italiana segue a distanza la Flotilla in viaggio verso Gaza con la fregata Alpino. Nonostante sia stata incaricata di segnalare via radio eventuali avvertimenti, però, in caso di attacco non potrà rispondere ai droni.

Potrà semplicemente intervenire successivamente per dare assistenza umanitaria.

“Se fosse mio figlio, gli direi di non andare”

“La situazione è preoccupante, non è sicuro, non sappiamo cosa potrà accadere”, ha ribadito Tajani. Il ministro degli Affari Esteri ha inoltre ricordato che gli italiani che stanno partecipando alla missione non si trovano su un’unica imbarcazione, ma sono sparsi sulle varie navi.

Un dettaglio che rende la situazione ancora più complessa.

“Se fosse mio figlio, gli direi di non andare”, ha concluso Tajani, lanciando un velato appello agli italiani che stanno partecipando all’iniziativa umanitaria.