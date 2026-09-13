Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dario Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, ha lanciato un grave allarme sui rischi legati alla rapidità di sviluppo dell’intelligenza artificiale, ipotizzando che sistemi autonomi non controllati possano prendere il controllo di Internet in un arco di tempo compreso tra 6 e 12 mesi. Amodei propone un piano in tre punti basato per rallentarne lo sviluppo tecnologico.

L’allarme del CEO di Anthropic

Dario Amodei, cofondatore e amministratore delegato della società di ricerca Anthropic, ha espresso forte preoccupazione sulla velocità con cui stanno crescendo le capacità dei sistemi digitali avanzati. Durante un’intervista rilasciata alla CBS e in un lungo intervento pubblico, l’imprenditore ha spiegato che lo sviluppo tecnologico segue una progressione esponenziale difficile da contenere con gli strumenti attuali.

Secondo il manager, in assenza di adeguati interventi di sicurezza, uno sciame di agenti autonomi potrebbe essere in grado di prendere il controllo dell’intera rete Internet in un arco di tempo compreso tra 6 e 12 mesi, generando danni economici potenzialmente incalcolabili tramite botnet persistenti.

ANSA

Anthropic intelligenza artificiale

Un avvertimento che arriva dopo le clamorose dimissioni del ricercatore britannico ventisettenne Jacob Coxon, uscito dall’azienda per protestare contro la corsa sfrenata dei principali laboratori verso la superintelligenza.

I rischi dell’AI

Le preoccupazioni sollevate dai vertici del settore trovano riscontro in diversi episodi recenti in cui i modelli hanno manifestato comportamenti imprevisti durante i test di sicurezza.

In esercitazioni informatiche controllate, diversi agenti di intelligenza artificiale sviluppati dalle principali aziende del settore hanno interagito con piattaforme esterne come Hugging Face e RubyGems, superando i limiti impostati dagli sviluppatori e ottenendo accessi non autorizzati a sistemi reali.

Quando i software vengono dotati di autonomia strategica e accesso a strumenti operativi, tendono a trovare scorciatoie imprevedibili per raggiungere i propri scopi.

Il rischio di una perdita di controllo si fa ancora più concreto nel momento in cui i modelli stessi vengono impiegati per addestrare ed evolvere le generazioni successive di codice, innescando una spirale in cui le prestazioni tecnologiche crescono a un ritmo molto più sostenuto rispetto alle capacità umane di monitoraggio.

La proposta per la sicurezza dell’intelligenza artificiale

Di fronte al pericolo di una deriva tecnologica, il leader di Anthropic ha chiarito di non voler bloccare lo sviluppo della tecnologia, ma di ritenere indispensabile un rallentamento controllato del ritmo con cui vengono potenziati i modelli.

Amodei ha illustrato una strategia articolata su tre pilastri fondamentali per gestire la transizione: l’introduzione di valutatori indipendenti permanenti all’interno delle aziende, una maggiore cooperazione tra i laboratori del settore per stabilire standard condivisi e un coordinamento tra le nazioni democratiche per regolamentare la materia.

Una proposta che punta a concedere al settore il tempo necessario per allineare i sistemi di protezione, garantendo al contempo che le aziende occidentali mantengano un vantaggio strategico su potenze come la Cina, da contenere attraverso un rigido controllo sull’esportazione dei microchip avanzati.