Allarme di Bassetti sugli antibiotici: perché "li usiamo male" e "rischiamo di tornare a morire per infezioni"

L’abuso di antibiotici rischia di diventare presto un’emergenza sanitaria, soprattutto in Italia. A porre il problema all’attenzione della platea del Festival della Salute di Padova è stato Matteo Bassetti, primario del reparto di Malattie infettive del San Martino di Genova, che come sempre non ha usato giri di parole. “Rischiamo di tornare agli anni Trenta, quando si poteva morire per una semplice infezione” ha affermato.

L’antibioticoresistenza

L’infettivologo ha richiamato l’attenzione su un fenomeno già da tempo sotto gli occhi dei ricercatori e certificato dagli esperti: l’antibioticoresistenza. Secondo quanto stimato in un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet, nel 2050 la sempre maggiore capacità dei batteri di sopravvivere ai farmaci provocherà 39 milioni di morti all’anno, contro i 12 milioni previsti a causa del cancro.

Le categorie più in pericolo sono come sempre i pazienti immunodepressi, oncologici, trapiantati e in generale gli anziani. Ma l’emergenza riguarda tutta la popolazione, perché dipende dall’uso smodato che si fa degli antibiotici: se questi farmaci uccidono la maggior parte dei batteri responsabili di un’infezione, a forza di usare i medicinali esistenti i microorganismi che riescono a salvarsi si moltiplicano, trasmettendo le loro caratteristiche e rendendo la popolazione di patogeni sempre più forte.

L’abuso di antibiotici

Il cortocircuito si crea per l’assunzione di antibiotici anche quando non è necessario: questi farmaci servono soltanto per infezioni di tipo batterico, ma non hanno nessun effetto per malattie provocate da virus, funghi o protozoi.

“Prenderlo per l’influenza, e in generale per tutte le infezioni non batteriche, è un grandissimo errore” ha spiegato Matteo Bassetti, sottolineando come gli italiani siano “divoratori di antibiotici”.

“Un italiano su due ne ha preso almeno uno nell’ultimo anno – ha rivelato – Un abuso, più che un uso, che ci consegna un triste primato: l’Italia è il paese peggiore dell’Europa occidentale per resistenza batterica”.

All’uso scorretto si affiancano poi anche le tempistiche errate: “Per sterminare tutti i batteri bisognerebbe sempre completare il ciclo completo di somministrazione”, chiarisce ancora il professore, “perché sospenderlo prima vuol dire lasciare in vita i batteri più forti, che possono così sviluppare resistenze e causare recidive più difficili da curare“.

Le misure di contrasto

La soluzione sarebbe la creazione di nuovi antibiotici, ma sviluppare molecole efficaci contro i batteri prevede processi lunghi e costosi, anche fino a un miliardo di dollari per medicinale, spesso insostenibili per le case farmaceutiche.

Come sottolineato dal primario di infettivologia, diventa dunque fondamentale una corretta prescrizione, abbandonando la “terapia empirica”.

“Oggi per una faringite basta un test rapido in farmacia per sapere in cinque minuti se si tratta di streptococco, e quindi prescrivere la terapia più appropriata”, ha spiegato Bassetti.