Allarme Ebola dall'Oms per il focolaio di virus Bundibugyo, scatta la sorveglianza sanitaria anche in Italia

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Dopo l’allarme Ebola lanciato dall’Oms per il focolaio di virus Bundibugyo, anche in Italia scatta la sorveglianza sanitaria. L’Organizzazione Mondiale della Sanità convocherà il suo comitato di emergenza per valutare l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha provocato 131 morti, contando 513 casi sospetti.

Il comitato di emergenza Oms sull’allarme ebola

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato per il pomeriggio di oggi martedì 18 maggio il suo comitato di emergenza per valutare l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che, come riportato da ANSA, conta 513 casi sospetti e 131 morti.

Domenica 17 agosto il direttore generale dell’Oms ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Si tratta del secondo livello di allerta più alto.

ANSA

La situazione Ebola in Congo e Uganda

Il bilancio dell’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo (e Uganda) è in salita.

Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo discorso di apertura della seconda giornata dell’Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra, ha dichiarato: “Questa è la prima volta che un direttore generale dichiara un’emergenza internazionale prima di convocare un comitato di emergenza. Non l’ho fatto a cuor leggero”.

A motivare la scelta, ha aggiunto Ghebreyesus, è stata la preoccupazione per “la portata e la rapidità dell’epidemia”. Gli elementi di preoccupazione sono molti: il fatto che “sono stati segnalati casi in aree urbane” e che “sono stati segnalati decessi tra gli operatori sanitari, il che indica una trasmissione associata all’assistenza sanitaria”. Anche le caratteristiche dell’area aumentano il rischio che l’epidemia cresca: “C’è un significativo movimento di popolazione nell’area”.

Inoltre “la provincia di Ituri è altamente insicura”. A causa del conflitto, intensificatosi nel 2025, più di 100 mila persone sono state recentemente sfollate. “In contesti di epidemie di Ebola, sapete bene cosa significhi lo sfollamento”, ha proseguito il direttore generale dell’Oms.

Tra i fattori di preoccupazione c’è anche il fatto che “l’area è anche una zona mineraria con alti livelli di movimento di popolazione” e che “l’epidemia è causata dal Bundibugyo, una specie di virus Ebola per cui non esistono vaccini o terapie”.

Il direttore generale dell’Oms si è detto “profondamente preoccupato per la portata e la velocità” dell’epidemia nella Repubblica Democratica del Congo.

La sorveglianza in Italia per l’allarme ebola

Con una circolare il ministero della Salute ha avviato la sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio di virus Bundibugyo, variante di Ebola.

Nella circolare si legge: “In considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell’infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati, nel principio di massima cautela, si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative, e cooperanti, impiegati nel Paese interessato, provenienti da tutti i territori della Rdc e Uganda”.

Le misure di vigilanza sono da intendersi specificatamente riferite al “personale, sanitario e non, impiegato in attività di cooperazione/supporto sanitario o logistico presso organizzazioni governative, non governative, e cooperanti, che erogano servizi di tipo sanitario, assistenziale e logistico, impiegati nelle zone del Paese interessate dal focolaio”.

La procedura prevede un modello di dichiarazione sanitaria, contenente dati personali, essenziale per la tracciatura ai fini di sanità pubblica della persona in arrivo.