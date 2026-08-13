Allarme Ebola in Congo, il virologo che scoprì il virus lancia l'allerta: "Diffusione a velocità mai vista"
Muyembe, il virologo che contribuì alla scoperta del virus dell'Ebola, ha lanciato un allarme sull'epidemia in corso in Congo: le parole dell'esperto
Jean-Jacques Muyembe, il virologo co-scopritore del virus dell’Ebola, ha lanciato l’allarme sulla situazione in Congo, dove l’epidemia “è stata individuata molto tardi” e la diffusione sta procedendo “a una velocità mai vista”. Lo stesso Muyembe ha avvertito: “Il problema è globale”.
- La scoperta dell'epidemia di Ebola in Congo
- Il principale sospettato per la trasmissione dell'ebola
- A che punto è la scoperta del vaccino
La scoperta dell’epidemia di Ebola in Congo
Jean-Jacques Muyembe, il virologo congolese che nel 1976 contribuì alla scoperta del virus dell’Ebola, attuale direttore dell’Istituto nazionale di ricerca biomedica di Kinshasa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Le Monde sulla grave epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo.
Muyembe ha spiegato che l’epidemia “è stata individuata molto tardi” e “quando il nostro sistema sanitario era già al collasso”.
Il virologo ha aggiunto che il virus “probabilmente ha iniziato a circolare già a gennaio”, ma l’epidemia “non è stata rilevata e confermata fino ad aprile o maggio, dando al virus il tempo di infiltrarsi nelle comunità”.
Ancora Muyembe: “In brevissimo tempo, siamo passati da tre zone sanitarie alle attuali 53, e da tre a cinque province colpite”.
“L’Ebola si sta diffondendo a una velocità mai vista prima“, ha avvertito l’esperto, che ha sottolineato anche che l’organizzazione della risposta all’epidemia è stata “lenta e inefficace”. “Stiamo cercando di recuperare il terreno perduto”, ha ammesso Muyembe.
Il principale sospettato per la trasmissione dell’ebola
Muyembe, in merito a quale sia l’animale responsabile della trasmissione dell’ebola, ha ammesso che questo è “tuttora il principale enigma scientifico”.
Il virologo, però, ha aggiunto: “Ma abbiamo un indizio: il pipistrello“.
A che punto è la scoperta del vaccino
Jean-Jacques Muyembe ha parlato anche dello sviluppo di un vaccino contro il ceppo Bundibugyo di Ebola: “Lo sviluppo di un vaccino presenta sempre una sfida: se ne sviluppa uno contro un ceppo raro, ci sarà un mercato sufficientemente ampio da sostenerne la produzione e la distribuzione?”.
L’esperto congolese ha evidenziato che, forse, un vaccino o una cura “sarebbero già stati trovati se il virus si fosse diffuso in Europa”.
Poi Jean-Jacques Muyembe ha aggiunto: “La lotta contro l’Ebola non riguarda solo un Paese o una regione. È un problema globale. Oggi tutti ne sono consapevoli e stiamo lavorando tutti insieme”.