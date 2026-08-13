Allarme Ebola in Congo, il virologo che scoprì il virus lancia l'allerta: "Diffusione a velocità mai vista"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Jean-Jacques Muyembe, il virologo co-scopritore del virus dell’Ebola, ha lanciato l’allarme sulla situazione in Congo, dove l’epidemia “è stata individuata molto tardi” e la diffusione sta procedendo “a una velocità mai vista”. Lo stesso Muyembe ha avvertito: “Il problema è globale”.

La scoperta dell’epidemia di Ebola in Congo

Jean-Jacques Muyembe, il virologo congolese che nel 1976 contribuì alla scoperta del virus dell’Ebola, attuale direttore dell’Istituto nazionale di ricerca biomedica di Kinshasa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Le Monde sulla grave epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo.

Muyembe ha spiegato che l’epidemia “è stata individuata molto tardi” e “quando il nostro sistema sanitario era già al collasso”.

ANSA

Il virologo ha aggiunto che il virus “probabilmente ha iniziato a circolare già a gennaio”, ma l’epidemia “non è stata rilevata e confermata fino ad aprile o maggio, dando al virus il tempo di infiltrarsi nelle comunità”.

Ancora Muyembe: “In brevissimo tempo, siamo passati da tre zone sanitarie alle attuali 53, e da tre a cinque province colpite”.

“L’Ebola si sta diffondendo a una velocità mai vista prima“, ha avvertito l’esperto, che ha sottolineato anche che l’organizzazione della risposta all’epidemia è stata “lenta e inefficace”. “Stiamo cercando di recuperare il terreno perduto”, ha ammesso Muyembe.

Il principale sospettato per la trasmissione dell’ebola

Muyembe, in merito a quale sia l’animale responsabile della trasmissione dell’ebola, ha ammesso che questo è “tuttora il principale enigma scientifico”.

Il virologo, però, ha aggiunto: “Ma abbiamo un indizio: il pipistrello“.

A che punto è la scoperta del vaccino

Jean-Jacques Muyembe ha parlato anche dello sviluppo di un vaccino contro il ceppo Bundibugyo di Ebola: “Lo sviluppo di un vaccino presenta sempre una sfida: se ne sviluppa uno contro un ceppo raro, ci sarà un mercato sufficientemente ampio da sostenerne la produzione e la distribuzione?”.

L’esperto congolese ha evidenziato che, forse, un vaccino o una cura “sarebbero già stati trovati se il virus si fosse diffuso in Europa”.

Poi Jean-Jacques Muyembe ha aggiunto: “La lotta contro l’Ebola non riguarda solo un Paese o una regione. È un problema globale. Oggi tutti ne sono consapevoli e stiamo lavorando tutti insieme”.