Allarme epatite A anche a Latina, nuovi casi dopo i contagi a Napoli e sei ricoverati in ospedale
Epatite A, dopo Napoli aumentano i contagi anche a Latina: 24 casi con nuovi ricoverati. Controlli su alimenti e locali. I sintomi e la prevenzione
Aumentano a 24 i casi di epatite A nella provincia di Latina, con sei ricoverati in ospedale, in condizioni stabili. Attivati controlli su ristoranti e alimenti, soprattutto pesce crudo, e rafforzate le misure di prevenzione e informazione dopo il boom a Napoli e dintorni. I contagi avvengono principalmente per via alimentare, ma si possono prevenire efficacemente con un vaccino.
- Epatite A, crescono contagi e ricoverati
- I comuni colpiti in provincia di Latina
- Controlli rafforzati su alimenti e ristorazione
- Il focolaio a Napoli
Epatite A, crescono contagi e ricoverati
Le autorità sanitarie hanno deciso di rafforzare le misure di prevenzione e monitoraggio dopo l’incremento dei casi di epatite A nella provincia di Latina.
Nonostante l’aumento dei contagi, i sei pazienti attualmente ricoverati presentano condizioni cliniche stabili e sono assistiti in reparti ordinari. Secondo gli ultimi dati disponibili, le segnalazioni hanno raggiunto quota 24, distribuite in diversi comuni del territorio pontino.
I comuni colpiti in provincia di Latina
I centri interessati sono:
- Aprilia
- Campodimele
- Fondi
- Formia
- Latina
- Lenola
- Priverno
- Sabaudia
- Sermoneta
- Terracina.
La Asl locale ha attivato tempestivamente una task force multidisciplinare con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus. Il coordinamento coinvolge il Dipartimento di Prevenzione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il settore dedicato alla sicurezza alimentare e l’Unità di Malattie Infettive, in stretto raccordo con le strutture regionali di sorveglianza epidemiologica.
Controlli rafforzati su alimenti e ristorazione
Tra le azioni messe in campo figurano verifiche mirate nei ristoranti, nelle pescherie e nei punti vendita alimentari della provincia. L’attenzione si concentra in particolare sugli alimenti a rischio, come frutti di mare e prodotti consumati crudi o poco cotti, spesso associati alla trasmissione del virus.
Parallelamente, sono state inviate comunicazioni ufficiali ai Comuni e agli istituti scolastici, con indicazioni dettagliate sulle pratiche preventive. Anche i medici di base sono stati coinvolti per facilitare una diagnosi tempestiva e una corretta gestione dei casi sospetti.
Le autorità sanitarie raccomandano alla popolazione di mantenere elevati standard igienici, lavando accuratamente le mani e consumando solo alimenti ben lavati e adeguatamente cotti. Tra le possibili misure future non si esclude un piano straordinario di monitoraggio, con controlli sugli allevamenti di molluschi.
Il focolaio a Napoli
La situazione più critica resta a Napoli e in Campania, dove l’aumento dei casi è superiore alla norma per il periodo, anche se gli esperti escludono al momento l’allerta epidemia.
L’epatite A è un’infezione virale che si trasmette prevalentemente per via oro-fecale, attraverso il consumo di acqua o cibi contaminati oppure tramite contatti diretti con persone infette. Le condizioni igienico-sanitarie non ottimali e la manipolazione non corretta degli alimenti rappresentano i principali fattori di rischio.
Secondo le principali autorità sanitarie internazionali, i focolai sono spesso collegati a specifiche filiere alimentari o a contesti comunitari, come scuole e mense, dove il virus può diffondersi più rapidamente.