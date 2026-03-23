Allarme epatite A anche a Latina, nuovi casi dopo i contagi a Napoli e sei ricoverati in ospedale

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Aumentano a 24 i casi di epatite A nella provincia di Latina, con sei ricoverati in ospedale, in condizioni stabili. Attivati controlli su ristoranti e alimenti, soprattutto pesce crudo, e rafforzate le misure di prevenzione e informazione dopo il boom a Napoli e dintorni. I contagi avvengono principalmente per via alimentare, ma si possono prevenire efficacemente con un vaccino.

Epatite A, crescono contagi e ricoverati

Le autorità sanitarie hanno deciso di rafforzare le misure di prevenzione e monitoraggio dopo l’incremento dei casi di epatite A nella provincia di Latina.

Nonostante l’aumento dei contagi, i sei pazienti attualmente ricoverati presentano condizioni cliniche stabili e sono assistiti in reparti ordinari. Secondo gli ultimi dati disponibili, le segnalazioni hanno raggiunto quota 24, distribuite in diversi comuni del territorio pontino.

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I comuni colpiti in provincia di Latina

I centri interessati sono:

Aprilia

Campodimele

Fondi

Formia

Latina

Lenola

Priverno

Sabaudia

Sermoneta

Terracina.

La Asl locale ha attivato tempestivamente una task force multidisciplinare con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus. Il coordinamento coinvolge il Dipartimento di Prevenzione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il settore dedicato alla sicurezza alimentare e l’Unità di Malattie Infettive, in stretto raccordo con le strutture regionali di sorveglianza epidemiologica.

Controlli rafforzati su alimenti e ristorazione

Tra le azioni messe in campo figurano verifiche mirate nei ristoranti, nelle pescherie e nei punti vendita alimentari della provincia. L’attenzione si concentra in particolare sugli alimenti a rischio, come frutti di mare e prodotti consumati crudi o poco cotti, spesso associati alla trasmissione del virus.

Parallelamente, sono state inviate comunicazioni ufficiali ai Comuni e agli istituti scolastici, con indicazioni dettagliate sulle pratiche preventive. Anche i medici di base sono stati coinvolti per facilitare una diagnosi tempestiva e una corretta gestione dei casi sospetti.

Le autorità sanitarie raccomandano alla popolazione di mantenere elevati standard igienici, lavando accuratamente le mani e consumando solo alimenti ben lavati e adeguatamente cotti. Tra le possibili misure future non si esclude un piano straordinario di monitoraggio, con controlli sugli allevamenti di molluschi.

Il focolaio a Napoli

La situazione più critica resta a Napoli e in Campania, dove l’aumento dei casi è superiore alla norma per il periodo, anche se gli esperti escludono al momento l’allerta epidemia.

L’epatite A è un’infezione virale che si trasmette prevalentemente per via oro-fecale, attraverso il consumo di acqua o cibi contaminati oppure tramite contatti diretti con persone infette. Le condizioni igienico-sanitarie non ottimali e la manipolazione non corretta degli alimenti rappresentano i principali fattori di rischio.

Secondo le principali autorità sanitarie internazionali, i focolai sono spesso collegati a specifiche filiere alimentari o a contesti comunitari, come scuole e mense, dove il virus può diffondersi più rapidamente.