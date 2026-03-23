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Allarme epatite A anche a Latina, nuovi casi dopo i contagi a Napoli e sei ricoverati in ospedale

Epatite A, dopo Napoli aumentano i contagi anche a Latina: 24 casi con nuovi ricoverati. Controlli su alimenti e locali. I sintomi e la prevenzione

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GABRIELE-SILVESTRI

Gabriele Silvestri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Aumentano a 24 i casi di epatite A nella provincia di Latina, con sei ricoverati in ospedale, in condizioni stabili. Attivati controlli su ristoranti e alimenti, soprattutto pesce crudo, e rafforzate le misure di prevenzione e informazione dopo il boom a Napoli e dintorni. I contagi avvengono principalmente per via alimentare, ma si possono prevenire efficacemente con un vaccino.

Epatite A, crescono contagi e ricoverati

Le autorità sanitarie hanno deciso di rafforzare le misure di prevenzione e monitoraggio dopo l’incremento dei casi di epatite A nella provincia di Latina.

Nonostante l’aumento dei contagi, i sei pazienti attualmente ricoverati presentano condizioni cliniche stabili e sono assistiti in reparti ordinari. Secondo gli ultimi dati disponibili, le segnalazioni hanno raggiunto quota 24, distribuite in diversi comuni del territorio pontino.

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I comuni colpiti in provincia di Latina

I centri interessati sono:

  • Aprilia
  • Campodimele
  • Fondi
  • Formia
  • Latina
  • Lenola
  • Priverno
  • Sabaudia
  • Sermoneta
  • Terracina.

La Asl locale ha attivato tempestivamente una task force multidisciplinare con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus. Il coordinamento coinvolge il Dipartimento di Prevenzione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il settore dedicato alla sicurezza alimentare e l’Unità di Malattie Infettive, in stretto raccordo con le strutture regionali di sorveglianza epidemiologica.

Controlli rafforzati su alimenti e ristorazione

Tra le azioni messe in campo figurano verifiche mirate nei ristoranti, nelle pescherie e nei punti vendita alimentari della provincia. L’attenzione si concentra in particolare sugli alimenti a rischio, come frutti di mare e prodotti consumati crudi o poco cotti, spesso associati alla trasmissione del virus.

Parallelamente, sono state inviate comunicazioni ufficiali ai Comuni e agli istituti scolastici, con indicazioni dettagliate sulle pratiche preventive. Anche i medici di base sono stati coinvolti per facilitare una diagnosi tempestiva e una corretta gestione dei casi sospetti.

Le autorità sanitarie raccomandano alla popolazione di mantenere elevati standard igienici, lavando accuratamente le mani e consumando solo alimenti ben lavati e adeguatamente cotti. Tra le possibili misure future non si esclude un piano straordinario di monitoraggio, con controlli sugli allevamenti di molluschi.

Il focolaio a Napoli

La situazione più critica resta a Napoli e in Campania, dove l’aumento dei casi è superiore alla norma per il periodo, anche se gli esperti escludono al momento l’allerta epidemia.

L’epatite A è un’infezione virale che si trasmette prevalentemente per via oro-fecale, attraverso il consumo di acqua o cibi contaminati oppure tramite contatti diretti con persone infette. Le condizioni igienico-sanitarie non ottimali e la manipolazione non corretta degli alimenti rappresentano i principali fattori di rischio.

Secondo le principali autorità sanitarie internazionali, i focolai sono spesso collegati a specifiche filiere alimentari o a contesti comunitari, come scuole e mense, dove il virus può diffondersi più rapidamente.

epatite a contagi latina napoli ricoverati ANSA

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