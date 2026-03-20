Allarme Epatite A in Campania e a Napoli, i sintomi e come avviene il contagio dopo la contaminazione da cibo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’impennata di casi di epatite A in Campania accende i riflettori sul rischio diffusione del virus Hav nella regione. Il boom di contagi ha registrato numeri superiori di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e di 41 volte rispetto all’ultimo triennio, facendo scattare il divieto a Napoli di consumare frutti di mare crudi. Secondo i tracciamenti dell’Istituto Zooprofilattico di Portici, infatti, la diffusione della malattia avrebbe avuto origine da lotti di cozze e ostriche contaminate.

Il boom di casi in Campania

A richiamare l’attenzione sull’aumento dei casi di epatite A in Campania è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con un’ordinanza con cui ha disposto il divieto nei locali pubblici di somministrare e consumare frutti di mare crudi, raccomandando di non mangiarli nemmeno tra le mura di casa.

Il provvedimento è stato emesso d’urgenza sulla base dei numeri in crescita di ricoveri per la malattia al fegato, che ha fatto registrare 14 ingressi all’ospedale Cotugno soltanto nella giornata di giovedì 19 marzo. Da inizio anno, in Campania si contano in totale oltre 150 casi e circa 50 ricoveri.

ANSA

Come avviene il contagio

L’epatite A è una malattia acuta del fegato causata dal Hav, un virus a Rna che può essere trasmesso per via oro-fecale, generalmente per contatto diretto tra persone oppure attraverso il consumo di acqua o cibi crudi (o non cotti a sufficienza), tipicamente molluschi allevati in acque contaminate da scarichi fognari in cui è presente l’agente patogeno.

Potrebbe essere questo il caso del boom di contagi che si stanno registrando in Campania: secondo i primi risultati delle analisi dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici, a cui la Regione ha affidato il monitoraggio, riportati da Fanpage, la diffusione sarebbe partita da dei lotti di cozze e ostriche provenienti dai comuni di Nisida, Bacoli e Varcaturo.

Gli allevamenti e la vendita dei molluschi contaminati sono stati bloccati, ma i contagi potrebbero continuare da persona a persona.

La trasmissione della malattia può avvenire infatti anche per via sessuale, tramite il contatto con il soggetto infetto.

I sintomi dell’epatite A

Il virus dell’Hav è presente nelle feci 7-10 giorni prima delle prime manifestazioni e fino a una settimana dopo, mentre nel sangue solo per pochi giorni.

I sintomi dell’epatite A appaiono però tra le due e le sei settimane successive, in forma di: nausea, vomito, diarrea, ittero, urine scure, feci chiare, febbre e dolore addominale, aumento delle transaminasi e della bilirubina.

La malattia può durare diversi mesi ed essere estremamente debilitante, ma soltanto raramente può provocare insufficienza epatica acuta, soprattutto negli anziani, o forme fulminanti fatali: si registrano eventi letali tra lo 0,1% e lo 0,3%, ma può arrivare all’1,8% negli adulti sopra ai 50 anni.

La prevenzione

Per l’epatite A non esiste una terapia antivirale specifica e per questo è raccomandata la prevenzione attraverso pratiche igieniche e abitudini alimentari corrette, per la preparazione di molluschi bivalvi, ma anche riguardo frutta, verdura, frutti di bosco e acqua a rischio contaminazione.

Cozze, vongole e ostriche non vanno consumate crude, “appena aperti”, tiepidi o solo parzialmente cotti.

La protezione dalla malattia è garantita dal vaccino, che difende l’organismo dall’infezione dopo 14-21 giorni dall’iniezione.

In ogni caso, dopo il contagio, la guarigione è definitiva senza pericoli di cronicizzazione e si acquisisce immunità per il resto della vita.