Allarme epatite A, ordinanza urgente del Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali

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Stop al consumo di frutti di mare crudi in tutti i locali pubblici di Napoli. È il divieto predisposto dal sindaco, Gaetano Manfredi, per fronteggiare l’emergenza a causa della diffusione dell’epatite A sul territorio. L’ordinanza urgente si è resa necessaria per tutelare la salute pubblica e annullare il rischio di contagio.

Il divieto di consumo di frutti di mare crudi

Il provvedimento è stato firmato da Manfredi a seguito della nota del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro, che ha rilevato una diffusione del virus dell’epatite A superiore di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e di ben 41 volte rispetto all’ultimo triennio.

I dati epidemiologici evidenziano che dai 3 casi registrati a gennaio si è passati a 19 a febbraio, fino a raggiungere i 43 casi nei primi diciannove giorni di marzo.

ANSA

L’ordinanza urgente del comune di Napoli stabilisce il “divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi presso tutti gli esercizi pubblici, inclusi i locali di vicinato con consumo sul posto e le attività di produzione per consumo immediato”.

Inoltre l’amministrazione comunale raccomanda “alla cittadinanza di non consumare frutti di mare crudi nemmeno presso il proprio domicilio” e “la popolazione è invitata a seguire scrupolosamente le linee guida dell’Asl per l’acquisto e il consumo sicuro degli alimenti”.

Le sanzioni a chi non rispetta il divieto

I locali pubblici che non rispettano il divieto sui frutti di mare rischiano di incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 2.000 a 20.000 euro.

In caso di recidiva, è prevista la sospensione dell’attività da 1 a 30 giorni e la successiva revoca del titolo autorizzativo.

L’ordinanza ha inoltre disposto un immediato rafforzamento dei controlli da parte degli organi preposti.

Le misure resteranno in vigore fino a nuova valutazione del quadro epidemiologico da parte dell’Asl.

Le indicazioni per il corretto acquisto e consumo degli alimenti

L’Asl della Regione Campania ha diffuso delle indicazioni per il corretto acquisto e consumo degli alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l’epatite A.

Le regole fondamentali sono mantenere una corretta igiene delle mani e della cucina e tenere separati i cibi cotti dai crudi.

I frutti di mare vanno acquistati solo se etichettati da esercizi autorizzati e devono essere conservati in frigorifero a una temperatura tra 0 °C e 4 °C, in una ciotola coperta da un panno umido e mai in acqua.

Questi alimenti devono essere ben cotti e dopo l’ebollizione si invita a continuare la cottura per almeno quattro minuti con il coperchio chiuso. I frutti di mare che non si sono aperti vanno scartati.