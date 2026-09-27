Allarme esplosivi alla base RAF di Fairford in Gran Bretagna usata dagli Usa, abitazioni evacuate e arresti
Allarme esplosivi nei pressi della base RAF di Fairford in Gran Bretagna, usata dagli Usa per attacchi all'Iran
Allarme esplosivi nella mattinata di domenica 27 settembre in Gran Bretagna, nei pressi della base aerea della RAF di Fairford, usata anche dalle forze USA. Diverse persone sono state arrestate e alcune abitazioni sono state evacuate nell’area di Whelford, a ridosso della base. L’area è stata isolata, in azione gli artificieri dell’esercito per verificare la presenza di ordigni esplosivi.
- Allarme alla base RAF di Fairford in Gran Bretagna
- Allarme esplosivi, evacuate diverse abitazioni
- La base di Fairford usata dagli Usa
Allarme alla base RAF di Fairford in Gran Bretagna
Grosso allarme nella mattinata di oggi, domenica 27 settembre, in Gran Bretagna, nei pressi della base della Royal Air Force a Fairford.
Il sito, che si trova nel Sud-Est dell’Inghilterra, ospita anche una base aerea Usa, utilizzata in questo periodo come punto di partenza per operazioni militari contro l’Iran.
L’allarme è scattato dopo che la polizia britannica ha arrestato diverse persone per reati legati all’uso di esplosivi.
Allarme esplosivi, evacuate diverse abitazioni
In seguito all’allarme alcune abitazioni sono state evacuate a Whelford, nei pressi della base RAF, con i residenti che sono stati trasferiti in un centro sportivo.
Gli artificieri dell’esercito stanno esaminando alcuni veicoli presenti nell’area, per verificare l’eventuale presenza di ordigni o materiali pericolosi.
“È stato istituito un cordone di sicurezza, ma vogliamo rassicurare la popolazione: riteniamo che l’incidente sia sotto controllo“, ha dichiarato la polizia del Gloucestershire.
L’area è stata isolata, la Bbc riferisce di una una massiccia presenza dei servizi di emergenza, ma le informazioni sono ancora scarne.
La base di Fairford usata dagli Usa
La base di Fairford, a circa 150 chilometri a ovest di Londra, è una installazione della Royal Air Force britannica utilizzata anche dalle forze armate statunitensi.
La base RAF ospita infatti il quartier generale del 501st Combat Support Wing e il 420th Air Base Squadron dell’Aeronautica militare Usa.
Negli ultimi tempi l’installazione è stata usata per attacchi e operazioni militari americane contro l’Iran.
Al momento le autorità britanniche non hanno indicato alcun collegamento tra gli arresti, l’allarme esplosivi e le attività della base.