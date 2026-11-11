Allarme hacker in Italia ed Europa, possibili attacchi in casa a elettrodomestici e acqua: cosa rischiamo

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La nebbia degli attacchi hacker e della guerra ibrida si fa sempre più densa sull’Europa. Gli hacker potrebbero colpire anche gli elettrodomestici nelle case degli italiani, oltre alle reti idriche, agli ospedali e ai sistemi di trasporto. L’allarme arriva dall’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (Enisa), dopo le offensive informatiche che hanno compromesso centinaia di impianti di refrigerazione in alcuni supermercati. Il rischio non riguarda soltanto il furto di dati personali: un’intrusione nei sistemi digitali può provocare conseguenze materiali, interrompendo servizi essenziali o alterando il funzionamento di apparecchiature connesse.

Quali elettrodomestici sono a rischio hacker

A richiamare l’attenzione sui pericoli anche per le abitazioni private è stato Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell’Enisa, che ha indicato router ed elettrodomestici tra i possibili obiettivi delle prossime campagne informatiche. La vulnerabilità riguarda soprattutto i dispositivi collegati a internet, spesso controllabili attraverso applicazioni per smartphone o servizi cloud. Tra quelli potenzialmente esposti figurano:

router Wi-Fi, che gestiscono la connessione domestica e possono diventare un punto d’accesso alla rete;

frigoriferi e altri elettrodomestici intelligenti, quando permettono di modificare impostazioni e funzioni da remoto;

telecamere di sorveglianza, utilizzabili per ottenere immagini o informazioni sulle abitudini degli occupanti;

termostati e impianti di climatizzazione connessi, il cui funzionamento può dipendere da sistemi digitali;

sistemi di domotica, che coordinano illuminazione, accessi e altri dispositivi dell’abitazione.

ANSA

Non tutti gli apparecchi presentano le stesse vulnerabilità. Il pericolo aumenta soprattutto quando vengono utilizzate password deboli, software non aggiornati o interfacce di controllo esposte direttamente su internet. Un elettrodomestico tradizionale, privo di connessione e controllo remoto, non è esposto allo stesso tipo di intrusione informatica.

Acqua, elettricità e ospedali: i rischi reali in Italia

La questione più seria riguarda le infrastrutture che consentono il funzionamento del sistema Paese. Acquedotti, reti elettriche, trasporti e strutture sanitarie utilizzano sistemi digitali per controllare impianti e distribuire servizi. Si tratta delle tecnologie industriali note come Operational Technology (OT) e dei sistemi di controllo ICS.

Un attacco riuscito potrebbe provocare interruzioni, alterazioni dei parametri operativi o malfunzionamenti. Colpire un acquedotto non significa necessariamente contaminare l’acqua potabile: un’aggressione informatica potrebbe anche bloccare il monitoraggio degli impianti, interrompere le comunicazioni o compromettere la gestione delle pompe. I rischi cambiano a seconda del settore.

Acqua potabile : interruzioni nella distribuzione o problemi nel controllo degli impianti.

: interruzioni nella distribuzione o problemi nel controllo degli impianti. Energia elettrica : disservizi localizzati e difficoltà nella gestione della rete.

: disservizi localizzati e difficoltà nella gestione della rete. Ospedali : indisponibilità di cartelle cliniche, sistemi informatici e servizi amministrativi.

: indisponibilità di cartelle cliniche, sistemi informatici e servizi amministrativi. Trasporti : ritardi e sospensioni dovuti a problematiche nei sistemi di gestione.

: ritardi e sospensioni dovuti a problematiche nei sistemi di gestione. Banche e pubbliche amministrazioni: blocco temporaneo di piattaforme digitali e operazioni.

L’esperto di cybersicurezza Stefano Zanero, professore ordinario al Politecnico di Milano, ha spiegato che molte infrastrutture utilizzano tecnologie industriali difficili da aggiornare perché progettate per funzionare allo stesso modo per decenni. Di fronte ad aggressori informatici sostenuti da Stati, una singola azienda può inoltre non disporre delle risorse necessarie per difendersi autonomamente.

I dati sugli attacchi hacker in Italia

Il rapporto europeo sulla cybersicurezza, presentato il 10 novembre 2026, fotografa una situazione bifronte: da un lato le difese sono senza dubbio migliorate, ma dall’altro le minacce continuano a evolversi. L’Italia è tra i Paesi esposti alla guerra ibrida, fatta di sabotaggi informatici, disinformazione e operazioni destinate a generare sfiducia nelle istituzioni. Ciò non significa che un attacco generalizzato sia imminente, piuttosto che anche infrastrutture apparentemente ordinarie possono diventare bersagli.

La crescita delle minacce emerge anche dai dati raccolti dal Csirt Italia, la squadra di risposta agli incidenti informatici dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Nei primi nove mesi del 2026 sono stati rilevati 3.271 attacchi cyber, dei quali 1.922 classificati come incidenti con impatto confermato. Nel 2025 gli incidenti registrati nell’intero anno erano stati 615.

Tra le attività segnalate figurano campagne di phishing, cioè messaggi ingannevoli utilizzati per sottrarre credenziali, e attacchi ransomware che bloccano i sistemi chiedendo un riscatto e operazioni DDoS, capaci di rendere temporaneamente indisponibili siti e servizi. L’Agenzia ha inoltre individuato migliaia di sistemi e servizi esposti a vulnerabilità, inviando decine di migliaia di avvisi ai soggetti interessati.

Obiettivo: destabilizzare l’Europa

La dimensione geopolitica degli attacchi emerge soprattutto dalla scelta degli obiettivi. Un’aggressione contro un frigorifero industriale, una rete idrica o un sistema di trasporto può produrre danni economici relativamente circoscritti, ma un effetto psicologico molto più ampio.

La guerra ibrida punta anche a convincere una popolazione che il proprio Stato non sia più in grado di garantire sicurezza e continuità dei servizi. È una forma di pressione che permette di colpire un avversario senza ricorrere necessariamente a operazioni militari convenzionali, mantenendo spesso incerta l’identità degli aggressori.

L’intento degli imperi rivali degli Stati Uniti, Russia e Iran in primi (meno la Cina in questa fase), mirano al cuore economicistico delle province europee. Colpire il benessere per costringere ancor più gli Usa a trattare nelle due guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Esattamente come il blocco dello Stretto di Hormuz e la crisi del Mar Rosso sono state scatenate per colpire la globalizzazione, così gli attacchi hacker mirano a disturbare la “pace” occidentale che Washington ha garantito per decenni.

Per quanto riguarda l’Italia il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato il rischio di operazioni destinate ad alimentare insicurezza e sfiducia nelle istituzioni, precisando tuttavia che non esistono elementi per ricondurre automaticamente episodi diversi a un’unica regia. Criminalità informatica, attivismo digitale e operazioni sostenute da Stati possono utilizzare strumenti simili, pur perseguendo obiettivi differenti.

Come proteggersi dagli attacchi hacker

La protezione assoluta non esiste. Per questo, accanto alla prevenzione informatica, le autorità europee insistono sulla resilienza, cioè sulla capacità di continuare a funzionare anche dopo un incidente. Per i cittadini, alcune precauzioni possono ridurre i rischi:

aggiornare regolarmente router, smartphone ed elettrodomestici connessi;

sostituire le password predefinite e utilizzare credenziali differenti;

attivare l’autenticazione a due fattori quando disponibile;

disabilitare le funzioni di accesso remoto non necessarie;

prestare attenzione a messaggi, allegati e collegamenti sospetti;

conservare una piccola scorta domestica di acqua, alimenti a lunga conservazione e medicinali necessari;

tenere disponibili una torcia, una batteria esterna e una modesta quantità di contanti per eventuali interruzioni dei servizi elettronici.

Le indicazioni europee sulla preparazione alle emergenze non riguardano esclusivamente gli hacker: sono pensate anche per blackout, calamità naturali e altre situazioni critiche. Il punto, secondo gli esperti, non è immaginare di impedire qualsiasi attacco, ma fare in modo che un incidente non si trasformi automaticamente nella paralisi di un servizio essenziale.