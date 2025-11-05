Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Falsi nipoti e finti avvocati sono al centro di una nuova ondata di truffe ai danni degli anziani in Italia. Negli ultimi mesi, numerosi episodi sono stati segnalati e la Polizia di Stato ha intensificato le campagne di sensibilizzazione per proteggere le persone più vulnerabili.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato per mettere in guardia la popolazione, in particolare gli anziani, dai rischi legati alle truffe che si sono moltiplicate in questi mesi.

Il modus operandi dei truffatori

Negli ultimi mesi, si sono verificati molti casi della cosiddetta truffa del finto nipote o del finto avvocato. Il metodo più frequente prevede una telefonata a un anziano da parte di un sedicente avvocato, che racconta di un presunto incidente in cui sarebbe rimasto coinvolto un parente stretto della vittima, come un figlio o un nipote. L’interlocutore, approfittando della confusione e dell’agitazione, chiede il pagamento immediato di una cauzione in contanti per evitare problemi giudiziari al familiare. A quel punto, un complice si presenta a casa dell’anziano per ritirare il denaro.

Perché il rischio aumenta d’estate

Il periodo estivo rappresenta un momento particolarmente delicato: il parziale svuotamento delle città lascia molti anziani soli e più esposti ai tentativi di truffa. La Polizia di Stato sottolinea l’importanza di non lasciare soli i propri cari e di informarli sui rischi, invitando familiari e vicini a parlare con gli anziani e a condividere semplici consigli di prevenzione.

I consigli della Polizia di Stato

La Polizia di Stato raccomanda di mantenere alta la guardia e di non fidarsi di sconosciuti che chiedono denaro, soprattutto se la richiesta arriva in modo improvviso e con toni allarmistici. In caso di dubbi, è fondamentale contattare immediatamente il 113 o il Numero unico di emergenza 112. Segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto può aiutare le forze dell’ordine a intervenire e a prevenire ulteriori truffe.

L’importanza della denuncia

Se qualcuno dovesse restare vittima di una truffa o di un furto, è essenziale denunciare l’accaduto alle autorità. Solo così la Polizia può avviare le indagini necessarie e cercare di evitare che altri subiscano lo stesso raggiro. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per contrastare queste forme di criminalità.

Le iniziative di sensibilizzazione

La Polizia di Stato ha raccolto in una pagina web tutte le iniziative dedicate a informare e proteggere gli anziani dalle truffe. Tra queste, spiccano i video delle campagne antitruffe e gli articoli che raccontano le operazioni condotte contro i malintenzionati. L’obiettivo è fornire strumenti utili per riconoscere i tentativi di raggiro e difendersi in modo efficace.

IPA