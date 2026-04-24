Allarme Kratom negli Usa dopo il Fentanyl, cos'è e quali sono gli effetti della nuova droga

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

È di origine vegetale, è facile procurarsela, ha un effetto simile agli oppioidi e a basse dosi procura un effetto energizzante. Eppure la droga Kratom sta attirando l’attenzione degli esperti perché è ritenuta la nuova potenziale minaccia per i giovani, soprattutto negli Stati Uniti. Se l’America è già alle prese con la piaga del Fentanyl, infatti, si è già affacciato una fonte di preoccupazione ulteriore. Ad alimentarla sono i dati contenuti in uno studio, appena pubblicato sulla rivista Addiction: si indica un aumento di consumo della sostanza del 6.500% in 13 anni. Se nel 2010 era pressoché sconosciuta, perché i centri antiveleni avevano registrato appena 19 casi, nel 2023 erano già saliti a 1.242. Contemporaneamente, gli episodi con esito severo, potenzialmente letale o in grado di lasciare una disabilità significativa, sono arrivati a 158 nel 2023, mentre prima di allora non se ne segnalava nessuno. Gli studiosi, quindi, parlano di una “escalation vertiginosa”, ma anche pericolosa.

Pur essendo di origine vegetale (si ricava dalla pianta tropicale Mitragyna speciosa, diffusa nel sud-est asiatico in Paesi come in Thailandia, Indonesia e Malesia), la sostanza può portare a effetti molto gravi: 1 persona su 6 che l’ha assunta ha dovuto fare ricorso al ricovero ospedaliero. Oltre a procurare senso di energia, può dar luogo ad alterazioni del sistema nervoso con convulsioni, aritmie cardiache, danni al fegato e problemi respiratori. Nonostante questi pericoli, però, la si conosce ancora troppo poco tant’è che non viene neppure utilizzata a scopo medico. Complice un’organizzazione federale, negli Stati Uniti non c’è neanche una legge univoca riguardo alle limitazioni, che sono lasciate alla discrezionalità e alla giurisdizione dei singoli Stati. È dunque importante, secondo i ricercatori, aumentare le indagini sugli effetti dei composti attivi del Kratom, soprattutto la mitraginina e 7-idrossimitraginina, che agiscono a livello cerebrale.

L’intervista a Riccardo Gatti, medico specializzato in psichiatria, psicoterapeuta ed esperto di dipendenze, coordinatore del Tavolo tecnico sulle Dipendenze della Regione Lombardia.

Negli Stati Uniti si parla già di “allarme”, un termine che non piace a chi lavora nell’ambito delle dipendenze, ma sicuramente c’è un aumento crescente del consumo di Kratom, pari al 6.500% in più dal 2010 al 2023, e in costante crescita.

Occorre iniziare a pensarci anche in Europa?

“Da un punto di vista teorico sì, molto semplicemente perché in modo graduale – ma anche rapido – cambia la modalità con cui ci rapportiamo a tutti i mercati: in una società interconnessa come quella attuale, non esiste più alcun luogo confinato, una sostanza può arrivare da ovunque e andare ovunque. C’è già chi si interessa a questa nuova sostanza, infatti, anche da noi, nonostante sia ancora un fenomeno molto di nicchia, non paragonabile a quello della cocaina o della cannabis. Anche da Google trend si deduce come la curva di interesse sta salendo. Non mi stupirei, quindi, che qualcuno anche qui ne voglia assumere o voglia provarla”.

Secondo quanto riporta lo studio pubblicato sulla rivista Addiction, la sostanza vegetale dà effetti simili agli oppioidi. In che modo e quali sono?

“Per quel che si sa oggi, nel Kratom ci sono oltre 20 alcaloidi diversi. Di questi sono 3 o 4 quelli che hanno un effetto particolare, nello specifico la Mitragyna speciosa. Va ricordato, però, che la Mitragyna pura dà a sua volta effetti un po’ diversi rispetto a quelli del Kratom: d’altro canto è una sostanza vegetale e, come altre, se cresce in luoghi diversi può avere caratteristiche diverse. Questo significa che ciò che circola non è tutto uguale: anche i principi attivi possono variare in quantità a seconda di dove la si coltiva. Detto questo, alcuni alcaloidi che compongono il Kratom possono far sì che assomigli ad alcune droghe psichedeliche, ma anche gli oppioidi”.

In che modo si possono ottenere effetti così diversi? Dipende dalle dosi?

“Sì. Anche in questo caso la premessa è che molto dipende anche da come si consuma la sostanza, se fumandola o assumendola sotto forma di polvere ingerita, per esempio. Il range degli effetti, quindi, può anche variare. A basse dosi in genere dà un’alterazione psichedelica, con effetti energizzanti. Man mano che la dose aumenta, però, inizia a prevalere l’effetto sedativo. Il Kratom, infatti, è una sostanza usata da tempi immemori in alcune zone del pianeta, soprattutto come sedativo dal dolore, come antidolorifico, come accade per altri oppioidi. In passato, infatti, in certe culture la Mitragyna è stata storicamente usata come panacea, valida un po’ per tutto”.

Come per altre droghe, il rischio è quello del mix con altre sostanze?

“Naturalmente sì. Gli stessi dati del recente studio dovrebbero essere letti, infatti, alla luce di altri fattori: occorrerebbe sapere, per esempio, se gli effetti collaterali più gravi sono associati anche a condizioni pregresse, che magari prevedevano l’assunzione di farmaci, oppure se la droga in questione è stata consumata in associazione ad altre sostanze, oppure se si sono alterati i dosaggi. Se una persona si presenta al pronto soccorso e riferisce di aver assunto Kratom, ma magari omette altre informazioni, persino per un medico esperto può diventare difficile individuare la causa primaria della sua condizione. Secondo me questo è uno dei pericoli fondamentali di queste sostanze naturali: il fatto di sapere che sono state usate da tempo in alcune zone e come rimedi per diversi problemi, può indurre a pensare che siano innocue e non si corrano rischi nel consumarle”.

Un altro aspetto che porta a discutere è che, come scrivono gli autori dello studio, il Kratom non è attualmente regolato a livello federale negli Stati Uniti né approvato per uso medico. Ad esempio, Arizona, Georgia e Utah hanno introdotto leggi come il Kratom Consumer Protection Act che prevede il divieto di vendita ai minori, l’obbligo di una etichettatura chiara e controlli sulla purezza del prodotto. Cosa ne pensa?

“Anche in questo caso è difficile una valutazione oggettiva. In realtà dove è stato regolamentato pare ci siano stati meno casi gravi, mentre laddove le norme sono assenti, se ne segnalano di più. Questo potrebbe essere dovuto a diversi fattori: nel caso della cannabis, ad esempio, se il consumo è più normato, ci sono meno ricorsi a pronto soccorso. Temo che ci sia un bias negli studi che non ci permette di capire. A una prima lettura, laddove il Kratom è vietato se ne consuma meno, ma rimane un dubbio: in realtà magari quando si sta male semplicemente non si dichiara l’assunzione della sostanza proibita. Il consumo reale può sfuggire, come del resto può accadere anche da noi: se una persona arriva in pronto soccorso per un’aritmia, supponiamo collegata all’assunzione di cocaina, è possibile che questa non sia segnalata in cartella clinica”.

Intanto, sempre negli USA, si discute dell’uso di sostanze psichedeliche in medicina. Anche in questo caso ci si chiede se il dibattitto arriverà anche in Europa.

“Si tratta di un tema delicato, nel quale entrano in gioco anche fattori economici. Pensiamo alla cannabis: dopo la declassificazione e la legalizzazione, anche a livello commerciale il mercato cresce, per esempio con la vendita di prodotti edibili a case di cannabis; lo stesso potrebbe accadere con l’autorizzazione all’uso di sostanze psichedeliche: prima come farmaci, poi magari facilitando la nascita di grandi industrie e corporation internazionali, che possono produrre e commercializzare prodotti psichedelici differenti. In Europa al momento le leggi e i meccanismi sono molto diversi, ma il mondo è interconnesso, è facile che ci sia possa poi essere un’influenza reciproca”.