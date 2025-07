Allarme legionella a Milano, la paura tra le case popolari dopo la morte sospetta e i contagiati

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un uomo di 91 anni, Luigi Gandini, è morto a Milano: il suo decesso sarebbe avvenuto per un sospetto caso di legionella. Nel capoluogo lombardo è dunque allarme per il batterio che si starebbe diffondendo in uno stabile di via Rizzoli dove, tra le case popolari, ci sarebbero altri contagiati in un condominio in cui l’acqua che esce dai rubinetti sarebbe contaminata.

Legionella a Milano: cosa sappiamo

C’è un decesso a Milano e ci sono altri contagiati per quelli che sembrano a tutti gli effetti casi di legionella. A perdere la vita è stato Luigi Gandini, 91enne che abitava in via Rizzoli, periferia nord-est della città.

Qui si sarebbe sviluppato un vero e proprio focolaio con diversi casi di legionella segnalati – sarebbero sette – che hanno portato anche a cinque ricoverati.

IPA La comunicazione agli inquilini

Le segnalazioni e il focolaio

A confermare i casi di legionella è stata Ats Milano che, nel pomeriggio del 4 luglio, ha riportato come la persona deceduta e le altre ricoverate fossero state colpite dal batterio. Sono tutti abitanti di uno stabile di via Rizzoli a Milano: i casi sono 7 e tra essi c’è lo stesso Gandini e altre cinque persone che risultano ricoverate.

Secondo l’Agenzia, i pazienti hanno tutti tra i 70 e i 92 anni e presentano “fattori di rischio predisponenti per l’infezione da legionella”. Come detto, l’unico deceduto è un 91enne – spirato il 1° luglio al San Raffaele – che viveva nell’edificio di via Rizzoli da anni. In questa stessa struttura, nel 2017, era già stato registrato un focolaio di legionella.

L’allarme era stato diffuso due giorni prima da Marco Cagnolati, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e Silvia Sardone, consigliera comunale e vice segretaria della Lega che avevano sollevato la questione sul complesso di case di edilizia popolare, gestito da Metropolitana Milanese.

I controlli sulla legionella: cos’è, come provoca e come si può prendere

La società ha chiarito di aver seguito tutti i protocolli e di aver affisso un cartello nel quale si indica di non utilizzare acqua calda o di farla scorrere per cinque minuti.

Metropolitana Milanese ha anche precauzionalmente sospeso la fornitura di acqua calda e operato prelievi di acqua per analizzarla. Inoltre ha eseguito una disinfezione dell’impianto idrico, come fa a intervalli regolari e come aveva fatto per lo stabile già nello scorso aprile. Ats intanto ha dato il là alle indagini del caso per chiarire la situazione.

La legionella è causata da un batterio che si annida nelle tubature dell’acqua: può determinare, soprattutto in soggetti particolarmente fragili, polmonite anche mortale. Questo batterio vive negli ambienti acquatici, in particolare in impianti idrici, serbatoi e tubature, in presenza di acqua stagnante, incrostazioni e sedimenti. Come spiega Ats Milano, il contagio avviene tramite inalazione di minuscole gocce ma non da persona a persona, tramite alimenti o bevendo acqua.