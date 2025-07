Allarme legionella in un condominio di Crescenzago a Milano, un morto e ricoverati tra le case popolari

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 91 anni residente nelle case popolari Mm di Crescenzago, a Milano, è morto in ospedale a causa di un’infezione da legionella. Altre tre persone sono state ricoverate a causa del batterio che si può annidare nelle tubature e si trasmette anche attraverso il vapore acqueo. Il Comune ha avviato verifiche e ha sospeso l’erogazione di acqua calda alla struttura.

Morto un uomo di 91 anni per legionella a Milano

Un anziano di 91 anni con diverse patologie pregresse è morto in ospedale al San Raffaele di Milano, a causa di un’infezione che i primi test avrebbero rivelato essere legionella.

L’uomo viveva a Crescenzago, quartiere della periferia nord-est del capoluogo lombardo, in un complesso di case popolari chiamato Mm, in via Rizzoli. Il ricovero risalirebbe al 28 giugno scorso.

La diagnosi dell’infezione ha immediatamente attivato altre verifiche da parte delle autorità municipali, che hanno scoperto che altre persone residenti nel complesso sarebbero ricoverate con sintomi simili.

Altri tre infettati, si teme per le tubature del complesso

Sarebbero in tutto tre le persone residenti nel complesso Mm di Crescenzago che sono risultate affette da legionella e sono state ricoverate in ospedale. Ats Milano ha già iniziato le dovute verifiche epidemiologiche.

Nel frattempo, il Comune ha ordinato la chiusura delle forniture di acqua calda al complesso. Il timore è che le tubature possano essere state infettate dal batterio della legionella.

Cos’è la legionella

La legionella è una famiglia di batteri. La malattia che causano tecnicamente si chiama legionellosi, e ha preso il nome dal primo caso di contagio di massa mai registrato, nel 1976, a una conferenza di veterani della Legione Americana dell’esercito Usa.

Il batterio si riproduce in habitat acquatici caldi, tra i 20° C e i 50° C, e quindi può diffondersi nelle tubature dell’acqua soprattutto durante l’estate, quando le temperature rimangono in questi limiti per quasi tutta la giornata.

Quando l’acqua vaporizza e viene respirata, il batterio rischia di infettare anche l’uomo, causando per lo più sintomi respiratori. Nei casi più gravi, o quando a essere contagiata è una persona fragile, la legionella può essere letale.