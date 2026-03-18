Allarme meningite in Inghilterra, l'Italia rischia? I sintomi e le età più delicate: "Vaccini fondamentali"

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Il bilancio è destinato ad aumentare: dopo le prime due vittime e con un focolaio che ha contato 15 contagi in poche ore, il numero di persone colpite da meningite nel Regno Unito potrebbe essere destinato ad aumentare, tanto che il ministero della Sanità britannico, Wes Streeting, ha parlato di epidemia “senza precedenti”. L’area interessata è quella del Kent e di Canterbury. Immediatamente sono scattate le procedure di contenimento, affiancate dall’offerta di vaccinazioni gratuite a tutti gli studenti della zona. Vittime e pazienti, infatti, sono universitari e giovani frequentatori delle scuole locali. Nell’arco di poche ore si sono create anche lunghe code per poter ricevere gli antibiotici per la necessaria profilassi.

Il ceppo responsabile dei contagi nel Regno Unito, intanto, è stato identificato dalle autorità sanitarie e denominato MenB (o Meningitis-B). Quanto accaduto Oltremanica, però, preoccupa anche la Francia, dove si è registrato un caso di meningite, e i timori sono arrivati anche in Italia, come conferma l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene presso l’Università del Salento.

L’epidemia britannica è stata definita “senza precedenti”. Perché?

“Il numero di casi e la concentrazione è insolita rispetto alla normale incidenza della meningite batterica, dunque causata dal meningococco. I numeri registrati nel Regno Unito in passato sono stati più bassi, i casi più sporadici e limitati a cluster contenuti a 2 o 3 casi isolati. Il focolaio che si è verificato adesso, invece, ha dimensioni e concentrazione inusuali”.

C’è di che allarmarsi anche in Italia?

“Occorre ricordare che un evento molto simile era avvenuto qualche anno fa in Toscana: aveva le stesse dimensioni e caratteristiche, sia per quanto riguarda la fascia di età interessata, quella dei giovani, sia probabilmente per le modalità di diffusione: se saranno confermate le prime indicazioni fornite dal ministero della Sanità britannico, la malattia sarebbe da ricondurre alla frequentazione di discoteche, proprio come era accaduto con il focolaio toscano, legato nella quasi totalità ai contatti ravvicinati in locali, da parte di studenti.

Come si spiega la diffusione così rapida e la forma così aggressiva, costata la vita a due giovani?

“Probabilmente l’emergenza nel Regno Unito è dovuta a due fattori: un ceppo particolarmente virulento che causa una malattia più grave rispetto al normale e una rapida diffusione del ceppo stesso in un gruppo di giovani che hanno avuto molti contatti sociali stretti. Maggiori informazioni arriveranno dai risultati genetici, ma è plausibile che la spiegazione sia questa, tenendo conto che la meningite, a differenza di morbillo o influenza, non si trasmette con la semplice via aerea, ma occorre un contatto stretto, a meno di un metro, per capirci”.

Le vaccinazioni sono disponibili anche nel nostro Paese: com’è la situazione dal punto di vista delle adesioni?

“Le coperture vaccinali contro il meningococco sono buone in fascia pediatrica, quindi nei bambini piccoli, meno nell’adolescenza si registra un calo, come per altre vaccinazioni offerte nella stessa fascia di età. È importante ricordare, però, che il vaccino è molto efficace: garantisce un’ottima protezione. È chiaro che con coperture basse un evento insolito va a colpire soprattutto chi non è protetto e nel Regno Unito non esiste una vaccinazione estesa contro il ceppo B del meningococco che pare sia proprio il responsabile dell’epidemia in corso. Diverso, invece, il discorso per la meningite virale, per la quale non c’è un vaccino, ma che è meno impegnativa e meno frequente.

Quali sono le fasce d’età a rischio?

“La meningite è una patologia tipicamente diffusa nell’adolescenza e nel giovane adulto, oltre che in soggetti con una immunocompromissione”.

Come si contrae la meningite?

“Come detto, tramite contatti molto ravvicinati e questo spiega la diffusione nella fascia adolescenziale, quando può capitare di condividere uno stesso bicchiere o stare a meno di un metro di distanza, passando una serata in compagnia di amici. Non è necessario avere rapporti intimi, che comunque rappresentano una fonte di maggiore rischio”.

Quali sono i sintomi, in adulti e bambini?

“Sono generalmente mal di testa, rigidità alla nuca e al collo, e febbre come in tutte le malattie batteriche. Il consiglio è ricorrere immediatamente al medico perché il fattore tempo è fondamentale: ci sono casi letali, che si manifestano con la sepsi (quindi un’infezione generalizzata e a carattere emorragico) e forme fulminanti per le quali anche un ricorso precoce alle cure mediche può non bastare”.

Come si cura?

“La cura è prevalentemente antibiotica, ma se c’è una sepsi occorrono terapie a supporto per evitare le emorragie”.

Quali precauzioni si possono adottare?

“Sicuramente la vaccinazione è fondamentale: l’alternativa sarebbe rimanere chiusi in casa e non avere contatti sociali”.