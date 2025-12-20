Allarme Monte Bianco, il ghiaccio si scioglie e la vetta si abbassa secondo una ricerca italo-francese

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il tetto d’Europa si abbassa e non è un modo di dire. Anzi è il drammatico esito di una ricerca condotta da esperti italo-francesi. Le misurazioni della cima del Monte Bianco, infatti, rilevano un trend di diminuzione della quota, ora a 4.807,3 metri ma destinata, appunto, a diminuire. La causa è lo scioglimento del ghiaccio.

Lo dice una ricerca italo-francese promossa dalla Fondazione Montagna di Courmayeur (Aosta).

La ricerca è stata condotta in collaborazione con l’Università Savoie Mont-Blanc, in occasione dell’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai.

Cosa dice la ricerca sul Monte Bianco

Droni, telerilevamento e georadar sono gli strumenti utilizzati per fare un focus sullo stato di salute della montagna più alta d’Europa. In questo modo è stato definito il cosiddetto “stato zero” del punto più alto d’Europa.

L’ipotesi è che che negli ultimi anni sia “iniziato un trend di graduale discesa e diminuzione della quota della cima, cosa che andrà verificata, misurata proprio in futuro, partendo dai primi rilievi fatti adesso”.

A dirlo è Fabrizio Troilo, coordinatore dell’area ricerca della Fondazione Montagna Sicura. Insomma, un Monte Bianco sempre più basso.

Neve, ghiaccio e cambiamento climatico

Secondo Jean-Pierre Fosson, segretario di Fondazione Montagna sicura di Courmayeur, “il cambiamento climatico è una realtà che non risparmia neppure le quote più alte della catena alpina”.

Lo spessore del ghiaccio è fra i 20 e i 22 metri, in base a quanto rilevato dalle strumentazioni che hanno misurato la vetta del Monte mentre l’accumulo di neve cambia a causa delle bufere e dei venti.

E così la “mitica” quota 4.810 metri diventa una misurazione buona per i vecchi manuali scolastici, che non rappresenta più la quota del tetto d’Europa, “eroso” dai cambiamenti climatici e dallo scioglimento dei ghiacciai.

L’allarme degli esperti

“Il rilievo topografico non era mirato solamente a ottenere la quota della sommità ma proprio a ricostruire tutto l’intorno della cima con l’obiettivo futuro di poterne vedere e misurare l’evoluzione e i cambiamenti“, ha aggiunto Fabrizio Troilo.

Lo stesso Troilo ha poi aggiunto: “Il fatto che a queste quote estremamente elevate, dove non si pensava che ancora il cambiamento climatico potesse avere un impatto, ci fa veramente pensare all’entità del cambiamento che stiamo vivendo”.

“E questo dovrebbe fare riflettere ognuno sul trend climatico che stiamo vivendo e alle soluzioni che si potranno trovare in futuro”, ha concluso lo studioso.