Allarme morbillo al concorso per magistratura a Roma, alert sul sito del ministero: sintomi e cosa fare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scattati i controlli su almeno 3mila partecipanti al concorso per magistrati a Roma dopo un caso di morbillo tra i candidati. A confermare la positività è il ministero della Salute, invitando le persone interessate a segnalare alle autorità sanitarie competenti l’eventuale comparsa di sintomi compatibili con il virus.

Il caso al concorso per magistrati a Roma

Il caso di infezione è stato registrato tra i partecipanti al concorso per magistratura ordinaria che ha avuto luogo alla Fiera di Roma tra il 22 e il 26 giugno.

A distanza di una settimana è arrivato sul sito del ministero della Salute il comunicato che conferma la positività al morbillo di uno dei presenti all’esame, specificando che “il candidato è stato presente alle prove dal 23 al 25 giugno“.

L’avviso del ministero della Salute

In seguito alla segnalazione è scattato l’allarme sanitario e lo screening tra i 3279 aspiranti magistrati.

Il Ministero ha comunicato di aver inviato un’informativa alle Regioni e al ministero della Giustizia raccomandando a tutti i partecipanti alla selezione di “prestare particolare attenzione all’eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre elevata, tosse, rinite, congiuntivite, rash cutaneo”.

“In caso di insorgenza di sintomi – si legge ancora nell’avviso – è fondamentale contattare tempestivamente il proprio medico curante e la propria Asl di riferimento segnalando la possibile esposizione. È importante utilizzare dispositivi di protezione individuale in caso di necessità di accesso in ambulatori e Pronto soccorso”.

Il contagio da morbillo

Come ricorda l’Istituto superiore di Sanità, il virus del morbillo è “altamente contagioso, con un numero di riproduzione di base tra 12 e 18. Il 90% delle persone suscettibili esposte a una persona infetta contrae la malattia”.

Il contagio può essere particolarmente rischioso per chi non ha ricevuto il vaccino specifico e soprattutto per i più vulnerabili come le donne in stato di gravidanza, le persone con deficit immunitario, i bambini sotto i 5 anni di età, ma il rischio di complicanze della malattia riguarda anche gli adulti oltre i 20 anni.

I primi sintomi si possono presentare dai sette a 18 giorni dopo il contagio e possono somigliare a quelli di un raffreddore (tosse, rinite, congiuntivite) con presenza di febbre sempre più alta.

Tra i due e quattro giorni si manifesta l’eruzione cutanea caratteristica del morbillo, inizialmente sul volto e sul collo per poi apparire in tutto il resto del corpo.