Allarme norovirus su una nave da crociera Princess Cruises, viaggio incubo: in centinaia con diarrea e vomito

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

125 persone a bordo di una nave da crociera di Princess Cruises si sono ammalate a causa di un sospetto norovirus, secondo quanto riferito dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Si tratta del terzo focolaio che colpisce una delle navi della compagnia quest’anno. L’imbarcazione è salpata il 12 giugno da San Francisco, diretta in Alaska e Canada, con rientro previsto per il 2 luglio.

San Francisco, epidemia sulla nave da crociera: sospetto norovirus

Da quanto emerso, a essere stati colpiti da vomito, diarrea e acuti dolori addominali, sintomi tipici del norovirus, sono stati 102 viaggiatori e 23 membri dell’equipaggio.

Oltre due settimane dopo l’inizio del viaggio, i funzionari del CDC, come riporta il Guardian, hanno ricevuto la segnalazione riguardante l’epidemia, definita come tale quando coinvolge almeno il 3% dei passeggeri.

ANSA

A bordo della Princess Cruises si trovavano 3.032 passeggeri e 1.144 membri dell’equipaggio quando è stata dichiarata l’emergenza sanitaria.

La nave ha attraccato a San Francisco giovedì scorso ed è stata effettuata una disinfezione.

Il Guardian ha inoltre reso noto di aver contattato un portavoce della nave Princess Cruises, il quale, per ora, ha preferito non rispondere a una richiesta di commento su che cosa possa aver causato il focolaio.

Come si diffonde il norovirus

Il norovirus è altamente contagioso e può causare diarrea e vomito. Si diffonde quando minuscole particelle di feci o vomito entrano nella bocca. Anche il contatto mano-bocca con oggetti contaminati può favorire la diffusione dell’infezione.

Le navi da crociera, dove i passeggeri vivono in spazi ravvicinati, possono diventare un terreno ideale per la diffusione delle malattie. Quest’anno si sono verificati altri sei focolai di norovirus su navi da crociera.

Isolate le persone che hanno manifestato sintomi sulla Princess Cruises

Sulla Ruby Princess, i passeggeri e i membri dell’equipaggio malati sono stati isolati mentre la nave è stata sottoposta a disinfezione.

Le autorità sanitarie raccomandano sempre, in particolare in certi ambienti, di lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone, soprattutto dopo essere andati in bagno o prima di mangiare, per limitare la diffusione dei germi.