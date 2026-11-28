Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovo allarme phishing. È stata scoperta una truffa che riguarda la CIE, la Carta d’identità elettronica. È stata, infatti, creata una finta pagina dell’Agenzia delle Entrate che spinge gli utenti a inserire i propri dati sensibili e può così rubare le credenziali della propria carta. Tutti gli indizi per scoprire come evitare di restarne vittima e cosa fare se ciò accade.

Allarme phishing, c’è una nuova truffa

È stata scoperta una nuova truffa ai danni degli utenti. Alcuni pirati informatici hanno messo in atto un’operazione di phishing sfruttando il nome dell’Agenzia delle Entrate.

Creando una falsa pagina di accesso con la Carta d’identità elettronica, stanno tentando di sottrarre le loro credenziali e tanti altri dati personali, tra cui appunto il numero della CIE, il codice fiscale o l’indirizzo e-mail, oltre alla password associata alla propria identità digitale.

Il raggiro sulla CIE che sfrutta l’Agenzia delle Entrate

Si tratta di una truffa ben strutturata tanto che la pagina internet, creata su un sito compromesso, riproduce fedelmente la schermata utilizzata per la normale autenticazione CIE di livello 2. Sembra, insomma, un qualcosa di ufficiale vista la presenza, per giunta, dei loghi del Ministero dell’Interno e della Carta di Identità Elettronica.

La presenza di tali riferimenti può trarre in inganno gli utenti che potrebbero fidarsi e credere nel messaggio che viene inviato loro, facendosi così convincere a fornire i propri dati.

Con questo stratagemma, i responsabili vogliono impossessarsi delle credenziali di accesso della Carta di identità elettronica che sono utilizzabili per operare su numerosi servizi digitali della pubblica amministrazione e di altri soggetti convenzionati. I truffatori potrebbero accedere abusivamente ai servizi online intestati alla vittima, consultare informazioni personali e fiscali oppure utilizzare l’identità digitale sottratta per ulteriori attività fraudolente, fa presente Fiscooggi.

Cosa fare, i consigli e come evitare di esserne vittima

Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato di non avere alcun collegamento con tali comunicazioni e invitato i cittadini a considerarle del tutto estranee alle proprie attività istituzionali. Dopo aver pubblicato l’avviso nella giornata del 26 novembre 2026, il CERT-AGID ha spiegato di aver chiesto la dismissione del dominio. Non si sa se ci sono state né quante siano le vittime della truffa.

Tra i consigli per evitare di cadere in queste trappole da phishing, occorre verificare sempre e con attenzione l’affidabilità dei siti ai quali vengono affidati dati personali e credenziali di accesso. Se all’utente arriva una richiesta inattesa nell’app o via SMS, è consigliabile ignorarla. In particolare, è bene non usare quello stesso collegamento ma arrivare in autonomia al sito istituzionale dell’Agenzia e cercare lì l’area riservata. Inoltre, è opportuno non comunicare password o codici temporanei e non autorizzare richieste di accesso che non si è avviato personalmente.

Qualora sorgano dubbi in merito a possibili truffe, è possibile consultare la sezione “Focus sul phishing” presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate, contattare i recapiti ufficiali e rivolgersi all’ufficio territorialmente competente. Infine, se sono stati già inseriti i dati, il consiglio è quello di chiudere subito la pagina, chiedere assistenza sul portale della CIE, segnalare subito quanto accaduto e non riaprire il collegamento per provare a correggere quanto fatto.