Allarme salmonella nel pomodori freschi e stop al consumo in scuole e ospedali, il lotto sospetto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lo scorso 30 settembre c’è stata la riunione della Task Force nazionale per fare il punto sui numerosi focolai di salmonella registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. Dopo l’incontro, la Regione Puglia ha chiesto a tutti i Comuni e a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socio-assistenziale, ospedaliera e delle case di cura, di sospendere temporaneamente l’utilizzo e la somministrazione di pomodori freschi crudi. Via libera invece per quelli cotti.

Focolai di salmonella in Italia attribuiti ai pomodori freschi contaminati

La stessa richiesta di sospensione, come riporta l’ANSA, è stata rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione. La direttiva regionale pugliese cita un aumento dei casi di malattia trasmessa da alimenti da Salmonella Strathcone St2559, nonché la crescita dei focolai di salmonellosi documentati a settembre.

In particolare, a finire sotto la lente di ingrandimento delle indagini epidemiologiche dei Dipartimenti regionali di Prevenzione è stato il pomodoro ciliegino crudo.

ANSA

Lotto proveniente da Caltanissetta sotto la lente di ingrandimento

Le analisi finora svolte hanno individuato in un lotto di pomodori provenienti da Caltanissetta la contaminazione da salmonella.

La scoperta ha fornito la spiegazione scientifica dell’improvviso incremento dei casi di infezione alimentare e dei focolai di salmonellosi.

Il Fatto Alimentare ha sottolineato che un anno fa aveva segnalato che lo stesso ceppo di salmonella collegato ai pomodorini siciliani stava facendo ammalare centinaia di persone in Europa.

Ha inoltre rimarcato che, mentre lo scorso 30 settembre si riuniva la Task Force nazionale, nelle stesse ore il Ministero della Salute pubblicava il richiamo di un lotto di pomodorini ciliegino G&V Ortaggi, prodotti a Gela, in provincia di Caltanissetta, per presenza di Salmonella spp.

Nel dettaglio, si tratta del lotto 210, distribuito in un collo da circa 6,5 kg. L’avviso non specifica se il prodotto fosse destinato alla ristorazione o alla vendita al dettaglio, né contiene immagini. Non è chiaro se sia lo stesso lotto citato dalla Regione Puglia. Il collegamento resta un’ipotesi: nessuna autorità lo ha confermato.

Cosa sappiamo del ceppo Strathcona ST2559

Il ceppo Strathcona ST2559 non è nuovo, ha riferito ancora Il Fatto Alimentare, ricordando che il primo focolaio europeo risale al 2011 in Danimarca. E già allora ci fu il collegamento ai pomodorini siciliani.

Nell’aggiornamento di ottobre 2025, ECDC ed EFSA contavano 437 casi confermati in 17 Paesi tra gennaio 2023 e settembre 2025. L’Italia era in testa con 123 casi, davanti a Germania (113) e Austria (76).

Le indagini condotte in Austria (2023 e 2025) e in Italia (2024) hanno individuato come fonte i pomodorini di Sicilia. Un report collaborativo europeo ha ricostruito 662 casi in 14 anni, legati a un’origine comune. Si stima inoltre che i casi reali siano di più.

Il dato cruciale emerso nel gennaio 2025 riguarda il ceppo che è stato trovato nell’acqua di irrigazione di un pozzo presso un produttore siciliano.

ECDC chiese verifiche e controlli nella fase di pre-raccolta, a partire dall’acqua di irrigazione. I produttori siciliani avevano rigettato il collegamento, affermando che nei pomodori campionati non era mai stata individuata contaminazione.

Si arriva così a settembre 2026, quando un’indagine tedesca su un focolaio con oltre cento malati ha indicato di nuovo i pomodori italiani.