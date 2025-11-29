Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato nei pressi di Piazza Sant’Antonio un uomo di origine filippina di 43 anni trovato in possesso di oltre 40 dosi di shaboo, potente sostanza stupefacente. L’arresto è stato formalizzato dopo un controllo della Polizia di Stato, che ha portato anche al sequestro di strumenti per il confezionamento e il consumo della droga.

Controllo sospetto in centro città

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi una Volante della Questura di Pisa ha notato un’automobile che si muoveva lentamente e con fare sospetto nei pressi di Piazza Sant’Antonio. Gli agenti, insospettiti dal comportamento del conducente, hanno deciso di procedere a un controllo approfondito del veicolo.

Il nervosismo del conducente e la perquisizione

Il guidatore, unico occupante dell’auto, si è mostrato particolarmente nervoso durante le fasi del controllo, inducendo i poliziotti a richiedere il supporto degli investigatori della sezione “narcotici” della Squadra Mobile di Pisa. La perquisizione è stata quindi estesa anche al domicilio dell’uomo, permettendo di approfondire le indagini.

Il sequestro della droga e degli strumenti

All’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un contenitore con 10,7 gr. di una sostanza in cristalli, risultata positiva ai test per anfetamina e identificata come “shaboo”, una droga sintetica nota anche come “ice”. Sono state trovate inoltre quattro dosi già pronte per la vendita (peso complessivo di 2,2 gr), un bilancino di precisione, numerosi involucri di cellophane per il confezionamento e altri strumenti utili al consumo e al taglio della sostanza.

La formalizzazione dell’arresto

Sentito il Magistrato di Turno presso la Procura della Repubblica di Pisa, e considerata la quantità di sostanza sequestrata – corrispondente a oltre 40 dosi – è stato disposto l’arresto in flagranza del soggetto. Gli accertamenti hanno confermato che si trattava di shaboo, una droga di origine asiatica nota per i suoi effetti devastanti sulla salute fisica e mentale.

Identità dell’arrestato e provvedimenti

L’uomo arrestato è un cittadino filippino di 43 anni, che è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dalla Polizia di Stato sul territorio cittadino.

