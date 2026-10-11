Allarme sicurezza al concerto di Ella Langley, annullato per la minaccia di "colpi d’arma da fuoco e bombe"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il concerto di Ella Langley è stato cancellato. La polizia aveva ricevuto minacce a poche ore dall’inizio dello show della star del country. L’artista si sarebbe dovuta esibire di fronte a 19.000 spettatori a Tulsa, città dell’Oklahoma, ma in una telefonata anonima sarebbe stata evocata la possibilità di un attentato durante lo spettacolo. Si parlava di colpi d’arma da fuoco e bombe. Gli agenti hanno ispezionato l’area e, pur in assenza di elementi ritenuti credibili, lo show è stato bloccato per motivi di sicurezza.

Concerto annullato per allarme bomba

Ella Langley ha scritto su Instagram che il suo concerto a Tulsa è stato annullato per tutelare la sicurezza dei fan, del personale della struttura e del suo team. Chi non si trovava ancora nell’arena, e non è stato quindi informato direttamente sul posto, si è domandato cosa fosse accaduto. Nel corso delle ore a parlare è stata poi la polizia, spiegando che l’annullamento è legato a un allarme bomba e a minacce di possibili violenze durante lo show.

Il concerto è stato infatti annullato a poche ore dall’inizio: la polizia, informata in una telefonata di possibili atti di violenza, ha deciso di prendere la minaccia con la massima serietà.

Circa 19.000 persone sono dovute rientrare a casa e ora attendono informazioni sull’eventuale riprogrammazione del concerto o sul rimborso dei biglietti.

La chiamata

Il capitano del Dipartimento di polizia di Tulsa, come riportano i media statunitensi, ha ricostruito la dinamica dell’annullamento. Le forze dell’ordine avrebbero ricevuto una telefonata anonima che segnalava il rischio di gravi atti di violenza durante l’evento.

Nello specifico, si faceva riferimento a colpi d’arma da fuoco e alla presenza di ordigni. A quel punto gli agenti hanno avviato una verifica accurata all’interno del Bok Center di Tulsa. Le forze dell’ordine hanno ispezionato nuovamente l’area, bonifica svolta anche come normale procedura, senza riscontrare alcun elemento di pericolo.

In ogni caso, dopo la chiamata, la polizia ha scelto di non sottovalutare la minaccia, sebbene priva di riscontri immediati, e a pochi minuti dall’inizio dello spettacolo si è preferito dare priorità alla sicurezza.

La carriera di Langley

L’annullamento dello spettacolo arriva in un momento di grandissima notorietà per l’artista. Il Bok Center era infatti sold out, con 19.000 spettatori pronti ad ascoltare la star del country.

Langley a settembre ha collezionato un grande successo: “Choosin’ Texas” ha superato “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey, diventando il singolo numero uno più longevo nella storia delle classifiche statunitensi.

La direzione dell’arena ha ribadito di aver cancellato l’evento per “la sicurezza e il benessere di tutte le persone coinvolte”, definite come l’assoluta priorità.