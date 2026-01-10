Allarme sulla truffa della tessera sanitaria, nuovi casi di phishing: come funziona e come difendersi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha segnalato una nuova truffa che ha per oggetto il rinnovo della tessera sanitaria tramite un pericoloso link. Alle e-mail di diversi cittadini italiani è arrivato un messaggio sul documento in scadenza, ma si tratta di un falso avviso che sfrutta loghi e nomi del Ministero della Salute.

L’avviso sulla truffa della tessera sanitaria

“Il CERT-AGID ha individuato una nuova campagna di phishing, attualmente attiva, che sfrutta loghi e nomi del Sistema Tessera Sanitaria e del Ministero della Salute”, ha spiegato l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio con una nota.

Non appena la frode è stata scoperta, sono stati prontamente informati il Ministero della Salute e il reparto di sicurezza del MEF, ed è stata subito richiesta la dismissione del dominio.

I casi di phishing di questo tipo potrebbero continuare perciò l’Agenzia per l’Italia Digitale ha invitato gli utenti a fare attenzione alle e-mail che si ricevono.

Come funziona la truffa della tessera sanitaria

La truffa della tessera sanitaria comincia con la ricezione di una e-mail in cui si avvisa il destinatario dell’imminente scadenza del documento.

Nel corpo del messaggio si legge:

Per assicurare la continuità delle prestazioni mediche, ti raccomandiamo di procedere alla richiesta di una nuova tessera tempestivamente. […] Ti chiediamo di fornire i dati dell’intestatario della tessera. Tutti i campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori per completare la richiesta.

Gli utenti vengono quindi spinti ad avviare la pratica di rinnovo online attraverso un link che li reindirizza a una pagina web malevola con dominio .

Tra i dati che vengono richiesti ci sono: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, codice postale, città, numero di telefono e indirizzo e-mail. Informazioni sensibili che potrebbero rivelarsi deleterie per la sicurezza e la privacy degli utenti.

Come difendersi dalla truffa

Per difendersi dalla truffa, si ricorda che la nuova tessera sanitaria viene inviata automaticamente dall’Agenzia delle Entrate poco prima della scadenza, quindi nessuno potrebbe ricevere un’email sulla possibilità di rinnovarla online.

L’email ingannevole punta a mettere in allarme gli utenti avvisandoli della totale cessazione delle prestazioni sanitarie, in caso di mancato rinnovo. Anche questa informazione è completamente errata perché le prestazioni sanitarie sono comunque garantite con la presentazione della ricetta rossa o di quella elettronica nazionale.

Il suggerimento per non cadere vittime di casi di phishing è come sempre quello di diffidare dalle comunicazioni non ufficiali.

Verificare la scadenza della propria Tessera sanitaria e non inserire mai dati personali su piattaforme a cui si accede tramite un link via email e senza aver verificato l’autenticità del mittente.