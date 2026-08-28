Allarme TeamSystem dopo l'attacco hacker, rubati Iban dei clienti e dati contabili: "Attenti ai conti"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

TeamSystem sotto attacco degli hacker. La nota azienda di software aziendali ha segnalato di essere stata colpita dai pirati informatici che hanno rubato Iban dei clienti e dati contabili delle imprese che lavorano a stretto contatto con essa e ha invitato i propri clienti a fare attenzione a eventuali messaggi sospetti.

TeamSystem sotto attacco degli hacker

Attacco hacker a TeamSystem, società che fornisce software aziendali. Un accesso non autorizzato al software Contabilità in Cloud dell’azienda sarebbe avvenuto lo scorso 24 agosto e avrebbe comportato il furto di alcuni dati personali come quelli anagrafici, le coordinate bancarie, gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono.

Ad Adnkronos, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha sottolineato come l’incidente informatico non abbia impattato sui singoli cittadini ma sulle imprese clienti dell’azienda.

Iban e dati personali, cos’è stato rubato

Quanti si sono visti rubare i propri dati personali sono ora esposti a possibili rischi come campagne di phishing condotte allo scopo di compiere frodi finanziarie.

“L’attacco a TeamSystem è grave, essendo l’azienda italiana leader nel settore informatico per il supporto ai professionisti in paghe, contributi e adempimenti fiscali. Un’azienda che è strutturata dal punto di vista della cybersicurezza. È veramente inspiegabile“, ha commentato Ranieri Razzante all’Adnkronos.

Il docente universitario ed esperto di cybercrime ha evidenziato come spesso gli hacker riescano a colpire grazie a comportamenti imprudenti delle vittime o alla scarsa attenzione alle misure di protezione dei dati.

Pirati informatici anche negli aeroporti

Si tratta dell’ennesimo attacco hacker arrivato nella stessa settimana di quello che ha colpito tre aeroporti del Regno Unito gestiti da Manchester Airport Group e nel quale sarebbero stati sottratti dati appartenenti a 8,7 milioni di clienti.

In questo caso, erano stati rubati dati personali quali indirizzi e-mail, numeri di telefono, targhe dei veicoli e codici postali.

Il cyber attacco ha riguardato sistemi contenenti dati dei clienti ma non ha inciso sulla gestione operativa dei voli, dei controlli di sicurezza o delle procedure aeroportuali.