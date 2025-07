Allarme testimoni di giustizia in Sicilia, richiesta della Regione mette a rischio il programma di protezione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alcuni testimoni di giustizia sono in pericolo. A lanciare l’allarme è il presidente dell’Associazione Testimoni di Giustizia, che segnala come preoccupante la richiesta dei dati dei testimoni alla Regione Sicilia. Tra questi ci sono persone che hanno testimoniato contro i mafiosi e che, nei casi più gravi, hanno ricevuto una nuova identità.

Testimoni a rischio

C’è preoccupazione nell’Associazione Testimoni di Giustizia per la notizia dell’obbligo di trasmissione dei dati alla Regione Sicilia di alcuni testimoni. La nota è arrivata ad alcune delle persone che, con la loro testimonianza, hanno fornito informazioni importanti per far emergere i delitti, tra cui anche quelli relativi a processi contro i mafiosi.

Si tratta di testimoni di giustizia siciliani, alcuni divenuti dipendenti pubblici, altri trasferiti fuori dalla Regione per motivi di sicurezza. A questi è stata recapitata la nota dal Servizio Centrale di Protezione, che comunica loro che i dati personali saranno trasmessi agli uffici della regione.

ANSA Testimoni di giustizia nei processi di mafia, a rischio i loro dati

Da altre fonti, il Fatto Quotidiano apprende che la nota è rivolta solo agli ex testimoni, cioè a coloro che sono ormai fuori dal programma di protezione da almeno 10 anni. Questi non hanno ricevuto una nuova identità, dipendono da un ente pubblico, ma vivono in località protette.

Cosa dice la nota

La nota del Servizio Centrale di Protezione spiega come la Commissione Centrale, con delibera del 16 aprile 2025, abbia autorizzato l’interlocuzione diretta tra le amministrazioni. I soggetti impiegati in posizioni di distacco, cioè fuori dalla regione Sicilia, saranno sottoposti a questo scambio di dati.

In altre parole, saranno i dipendenti a dover trasmettere i documenti alla Regione Sicilia oppure a consegnarli al proprio comando o ente di assegnazione. Non sarà più il Servizio Centrale di Protezione a gestire tale servizio.

Il problema di incolumità

Secondo il presidente dell’associazione Testimoni di Giustizia, Ignazio Cutrò, si viene a creare un problema di incolumità. Al Fatto Quotidiano spiega e fa un esempio: un testimone di giustizia lavora in un ufficio del Viminale a Roma. Si conosce il suo nome, ma non la sua storia. Il problema emerge con le nuove regole, perché tutti i colleghi sapranno chi è in realtà. Inoltre la Regione conoscerà la sua residenza.

Secondo Cutrò “la mafia non dimentica”. I loro dati potrebbero diventare pubblici ed essere sottoposti a un rischio reale. Un testimone in allerta è proprio Giuseppe Carini, che ha preso parte al processo per gli esecutori del mandato di omicidio di don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso nel 1993 per la sua opposizione alla mafia.

La preoccupazione è tanta e arriva anche da altre voci come quelle di Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente. Secondo lui è assurdo immaginare che il ministero affidi alla regione Sicilia un compito così delicato, con il rischio di una fuga di informazioni e di mettere in pericolo le persone che hanno contribuito a combattere la mafia.