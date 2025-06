Allarme zanzare in Italia da Dengue a West Nile, i consigli di Andrea Crisanti per evitare i rischi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Andrea Crisanti è stato chiaro, il pericolo che le zanzare diffondano anche in Italia virus mortali come Dengue e West Nile è più che concreto. Noto virologo, professore universitario di lungo corso e senatore in quota Pd, in una recente intervista e nel suo ultimo libro Reazione genetica a catena ha spiegato come prevenire eventuali focolai e come proteggersi da questi terribili insetti.

Zanzare da Dengue e West Nile per Crisanti le più pericolose in Italia

Andrea Crisanti, in un’intervista a Mattino 5, ha spiegato quanto le zanzare, apparentemente innocue, siano tra gli animali più pericolosi al mondo.

Ogni anno causano 200 casi di malattie l’anno e mezzo milione di morti.

Fonte foto: iStock La zanzara Aedes aegypti, diffusore della Dengue

Il virologo ha spiegato che ci sono circa 3.500 specie di questo insetto, la maggior parte fortunatamente non pericolose. Se la malaria è praticamente assente in Italia, sono altre le zanzare da cui stare alla larga:

Zanzara Anopheles : responsabile della trasmissione della malaria diffusa principalmente in Africa, Asia e America Latina

: responsabile della trasmissione della malaria diffusa principalmente in Africa, Asia e America Latina Zanzara Aedes aegypti : vettore del Dengue, Zika virus, febbre gialla e chikungunya, ama ambienti urbani e si riproduce in piccole raccolte d’acqua stagnante

: vettore del Dengue, Zika virus, febbre gialla e chikungunya, ama ambienti urbani e si riproduce in piccole raccolte d’acqua stagnante Zanzara Aedes albopictus (nota anche come zanzara tigre): diffusa ovunque può trasmettere chikungunya, Dengue e Zika virus

(nota anche come zanzara tigre): diffusa ovunque può trasmettere chikungunya, Dengue e Zika virus Zanzara Culex : può trasmettere il virus del Nilo Occidentale (West Nile Virus) e l’encefalite giapponese, attiva principalmente nelle ore serali e notturne

: può trasmettere il virus del Nilo Occidentale (West Nile Virus) e l’encefalite giapponese, attiva principalmente nelle ore serali e notturne Zanzara Mansonia: vettore secondario della filariosi linfatica, diffusa in aree tropicali con presenza di vegetazione acquatica

I consigli di Crisanti per difendersi dalle zanzare da Dengue e West Nile

Appurato che non tutte le zanzare procurano virus e malattie, come Dengue e West Nile, Andrea Crisanti ha spiegato quanto sia un falso mito quello della campagna infestata di questi insetti.

Attualmente le zanzare più pericolose sono perfettamente integrate nelle ecosistema cittadino.

Quindi bisogna fare maggiore attenzione alle zanzare di città rispetto a quelle amanti del verde.

Prima della classica disinfestazione ci sono delle importanti misure di prevenzione da adottare per ridurre il rischio di essere contagiati da virus per un morso di zanzara.

Evitare di accumulare acqua stagnante, come nei sottovasi per innaffiare le piante o i classici cassoni, e utilizzare i repellenti, ancora molto efficaci.

Quali sono i soggetti più attratti dalle zanzare

Andrea Crisanti è entrato nel dettaglio anche per rispondere alla curiosità di chi si è sempre chiesto perché è più predisposto ad essere punto dalle zanzare, temendo più di altri di contrarre la Dengue.

Sono 3 i fattori principali che spingono questi insetti a preferire certi soggetti ad altri: